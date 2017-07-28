Владимир Мединский: "В России наблюдается театральный, гастрольный и филармонический бум"
28.07.2017, 22:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский отметил резкий рост посещаемости российских театров, филармоний и кинотеатров. Об этом он заявил на совещании Президента Российской Федерации Владимира Путина с членами Правительства.
"В настоящее время мы наблюдаем театральный, гастрольный и филармонический бум", - сказал Владимир Мединский, отметив, что в прошлом году посещаемость театров превысила 38 миллионов человек.
"Это абсолютный рекорд с 1991 года. Аналогичный рекорд у нас и в посещаемости кино с 1991 года", - подчеркнул он. Министр также отметил, что второй год подряд собственный рекорд продаж абонементов классической музыки бьёт Московская филармония.
По словам Министра культуры, в этой связи растут и внебюджетные доходы учреждений культуры.
"За последние пять лет внебюджетные доходы театров по стране выросли на 69 процентов, а федеральных театров – на 105 процентов. То есть мы фиксируем практически 20 процентов роста ежегодно", - рассказал Владимир Мединский, добавив, что наибольший рост доходов зафиксирован среди федеральных музеев - 125 процентов за пять лет.
"В настоящее время мы наблюдаем театральный, гастрольный и филармонический бум", - сказал Владимир Мединский, отметив, что в прошлом году посещаемость театров превысила 38 миллионов человек.
"Это абсолютный рекорд с 1991 года. Аналогичный рекорд у нас и в посещаемости кино с 1991 года", - подчеркнул он. Министр также отметил, что второй год подряд собственный рекорд продаж абонементов классической музыки бьёт Московская филармония.
По словам Министра культуры, в этой связи растут и внебюджетные доходы учреждений культуры.
"За последние пять лет внебюджетные доходы театров по стране выросли на 69 процентов, а федеральных театров – на 105 процентов. То есть мы фиксируем практически 20 процентов роста ежегодно", - рассказал Владимир Мединский, добавив, что наибольший рост доходов зафиксирован среди федеральных музеев - 125 процентов за пять лет.
Источник: Министерство культуры