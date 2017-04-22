ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В торжественной церемонии открытия всероссийской акции «Библионочь - 2017» в Москве приняли участие Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский и руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

«В рамках «Библионочи», которая является всероссийским фестивалем чтения, пройдёт 5000 публичных мероприятий в 84 регионах России, практически во всех библиотеках России», - сказал Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.

Глава федерального ведомства также отметил, что пять лет назад «Ночь музеев» была московской инициативой и проходила впервые. Бесплатный вход в музеи в эту ночь был только в Москве. Федеральные музеи подключались к этой акции не всегда охотно. «Постепенно музеи перестроились и теперь акция проходит по всей стране, включает все федеральные учреждения страны. В ноябре все федеральные учреждения принимают участие в «Ночи искусств», а в апреле – библиотеки страны объединяются в рамках акции «Библолионочь». Теперь это традиция», - сказал Владимир Мединский.

На Триумфальной площади после торжественной части началась музыкально-поэтическая программа, посвящённая памяти поэта Евгения Евтушенко. Кроме того, на этой площадке запланирован музыкально-поэтический спектакль «Капель» с участием Алисы Гребенщиковой, Татьяны Колоcовой и Алины Ненашевой. В павильоне на Триумфальной запланированы встречи с известными людьми. Так, в 19.00 состоится встреча с автором и художественным руководителем проекта «Кинопоэзия», актёром МХТ им. Чехова, заслуженным артистом Российской Федерации Анатолием Белым.



Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский после торжественной церемонии открытия акции отправился во Всероссийскую государственную библиотеку иностранной литературы им. М.И.Рудомино (Николоямская ул., 1), где проходят «Публичные чтения посетителей Иностранки». В рамках этой программы посетители, сотрудники БИЛ, а также посетители библиотеки читают на камеру отрывки из романа американской писательницы Харпер Ли "Убить пересмешника".