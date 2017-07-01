Владимир Мединский обсудил с главой Севастополя культурные проекты в городе
01.07.2017, 10:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Севастополе состоялась рабочая встреча Министра культуры Российской Федерации, Председателя РВИО Владимира Мединского и врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. В ходе встречи они обсудили строительство памятника Примирения, реконструкцию Исторического бульвара, вопросы проведения военно-исторических реконструкций на территории города, а также проект памятника князю Григорию Потёмкину – основателю Черноморского военного флота.
"Памятник Примирения в Севастополе будет установлен к 100-летию "Великой Русской революции" до конца этого года", – сообщил Министр культуры России Владимир Мединский в ходе посещения места установки будущего монумента на улице Катерной, между Херсонесом Таврическим и мысом Хрустальный, где уже ведутся работы по благоустройству территории.
Термин "Великая российская революция" введён в научный оборот в историко-культурном стандарте, разработанном ведущими учёными Российской Академии наук, Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества. Стандарт, который был представлен Президенту России Владимиру Путину, определяет события, произошедшие в период с февраля по октябрь 1917 года как "Великую российскую революцию 1917 года".
"Действительно, эти события, как бы к ним не относились, стали эпохальными в судьбе России, повлияли на весь ход мирового развития", - сказал научный директор РВИО Михаил Мягков.
Проект памятника Примирения работы скульптора Андрея Ковальчука представляет собой 25-метровую стелу, у основания которой расположена скульптурная композиция из фигур белогвардейца и красноармейца, склонивших головы у Вечного огня.
Инициатива создания в Республике Крым памятника Примирения впервые была высказана в конце прошлого года Международным советом российских соотечественников (МСРС) в лице его почётного председателя графа Петра Шереметьева и первого заместителя председателя князя Никиты Лобанова-Ростовского. Идею создания мемориала поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин. "Без терпимости, примирения и покаяния не может быть народного единства", – заявил ранее Глава государства. Инициатива также получила благословение Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.
Памятник Примирения – это символ трагедии внутреннего раскола русской нации, братоубийственной войны и необходимости сохранения исторической памяти обо всех её участниках. Он призван привлечь внимание общественности к переосмыслению уроков прошлого и предотвращению внутренних конфликтов, способных породить острейшие социальные и межнациональные столкновения.
"Речь не идёт о примирении "красных" с "белыми", главный смысл памятника – примирение всех, ныне живущих с историей, в том числе, с событиями 1917 года. Разные, порой полярные оценки, не должны приводить к расколу общества", - подчёркивает научный директор РВИО Михаил Мягков.
Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский также обсудил с врио губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым поручение Премьер-министра – Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева о строительстве памятника князю Григорию Потёмкину – основателю Черноморского военного флота. В настоящее время властями и жителями Севастополя определяется место для установки памятника. Внешний облик монумента будет определён в ходе открытого международного конкурса, который организован Российским военно-историческим обществом и стартует уже 3 июля 2017 года.
Владимир Мединский также посетил Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя, где заслушал доклад директора музея Николая Мусиенко о развитии учреждения, его задачах и сроках проведения реставрации, строительства и реконструкции объектов музея. Министр культуры также ознакомился с ходом реконструкции Исторического бульвара и одобрил представленный план развития его территории.
Ранее на территории культурной достопримечательности Севастополя была полностью ликвидирована стихийная торговля и установлена современная навигация, удобная для жителей и гостей города. В июле 2016 года, по инициативе РВИО, на территории бульвара был открыт памятник Греческому легиону императора Николая I, который принимал участие в Крымской войне 1853-1856 годах и сражался в составе Русской армии.
Ещё одной темой разговора стало проведение исторических фестивалей и реконструкций на территории Севастополя. Министр культуры поддержал инициативу по увеличению количества мероприятий, насыщения их программы современными интерактивными мероприятиями, интересными молодёжи.
"Памятник Примирения в Севастополе будет установлен к 100-летию "Великой Русской революции" до конца этого года", – сообщил Министр культуры России Владимир Мединский в ходе посещения места установки будущего монумента на улице Катерной, между Херсонесом Таврическим и мысом Хрустальный, где уже ведутся работы по благоустройству территории.
Термин "Великая российская революция" введён в научный оборот в историко-культурном стандарте, разработанном ведущими учёными Российской Академии наук, Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества. Стандарт, который был представлен Президенту России Владимиру Путину, определяет события, произошедшие в период с февраля по октябрь 1917 года как "Великую российскую революцию 1917 года".
"Действительно, эти события, как бы к ним не относились, стали эпохальными в судьбе России, повлияли на весь ход мирового развития", - сказал научный директор РВИО Михаил Мягков.
Проект памятника Примирения работы скульптора Андрея Ковальчука представляет собой 25-метровую стелу, у основания которой расположена скульптурная композиция из фигур белогвардейца и красноармейца, склонивших головы у Вечного огня.
Инициатива создания в Республике Крым памятника Примирения впервые была высказана в конце прошлого года Международным советом российских соотечественников (МСРС) в лице его почётного председателя графа Петра Шереметьева и первого заместителя председателя князя Никиты Лобанова-Ростовского. Идею создания мемориала поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин. "Без терпимости, примирения и покаяния не может быть народного единства", – заявил ранее Глава государства. Инициатива также получила благословение Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.
Памятник Примирения – это символ трагедии внутреннего раскола русской нации, братоубийственной войны и необходимости сохранения исторической памяти обо всех её участниках. Он призван привлечь внимание общественности к переосмыслению уроков прошлого и предотвращению внутренних конфликтов, способных породить острейшие социальные и межнациональные столкновения.
"Речь не идёт о примирении "красных" с "белыми", главный смысл памятника – примирение всех, ныне живущих с историей, в том числе, с событиями 1917 года. Разные, порой полярные оценки, не должны приводить к расколу общества", - подчёркивает научный директор РВИО Михаил Мягков.
Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский также обсудил с врио губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым поручение Премьер-министра – Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева о строительстве памятника князю Григорию Потёмкину – основателю Черноморского военного флота. В настоящее время властями и жителями Севастополя определяется место для установки памятника. Внешний облик монумента будет определён в ходе открытого международного конкурса, который организован Российским военно-историческим обществом и стартует уже 3 июля 2017 года.
Владимир Мединский также посетил Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя, где заслушал доклад директора музея Николая Мусиенко о развитии учреждения, его задачах и сроках проведения реставрации, строительства и реконструкции объектов музея. Министр культуры также ознакомился с ходом реконструкции Исторического бульвара и одобрил представленный план развития его территории.
Ранее на территории культурной достопримечательности Севастополя была полностью ликвидирована стихийная торговля и установлена современная навигация, удобная для жителей и гостей города. В июле 2016 года, по инициативе РВИО, на территории бульвара был открыт памятник Греческому легиону императора Николая I, который принимал участие в Крымской войне 1853-1856 годах и сражался в составе Русской армии.
Ещё одной темой разговора стало проведение исторических фестивалей и реконструкций на территории Севастополя. Министр культуры поддержал инициативу по увеличению количества мероприятий, насыщения их программы современными интерактивными мероприятиями, интересными молодёжи.