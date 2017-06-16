ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский встретился с художественным руководителем и главным дирижёром Московского государственного академического симфонического оркестра Павлом Коганом. На встрече обсуждались вопросы, связанные с предстоящими гастролями коллектива. Они будут приурочены к его 75-летию, которое будет отмечаться в 2018 году.

«В следующем году Московскому государственному академическому симфоническому оркестру исполняется 75 лет, за это время он стал одной из важнейших музыкальных институций культуры страны. К юбилею мы планируем подготовить большой концертный тур по 20 городам страны», - рассказал Павел Коган.

Московский государственный академический симфонический оркестр (МГАСО) входит в топ-5 старейших концертных оркестров страны. Первым руководителем оркестра стал народный артист СССР Лев Штейнберг. Известный скрипач и дирижёр Павел Коган возглавил оркестр в 1989 году.