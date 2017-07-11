Владимир Мединский обсудил со Светланой Дружининой новых "Гардемаринов"
11.07.2017, 20:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр культуры Российской Федерации обсудил с режиссёром и сценаристом Светланой Дружининой её новую ленту "Гардемарины IV".
"На данный момент всё готово к съёмкам: есть большой запас костюмов, подобран основной актёрский состав, кроме того я активно работаю с молодыми талантливыми артистами", - рассказала режиссёр. Она также сообщила, что рассчитывает на помощь в финансировании картины "Фондом кино" и намерена подавать документы для участия в питчинге. Кроме того, по её словам, планируется объявить сбор народных средств, которые пойдут на съёмки ленты. В качестве примера она привела успех фильма "28 панфиловцев".
Кроме того, Светлана Дружинина рассказала главе Минкультуры о двух своих проектах. Это фестиваль исторического кино "Вече", который проходит в Великом Новгороде уже 11 лет, а также кинофоруме "За любовь и Отечество", впервые состоявшемся в этом году в Северодвинске.
Режиссёр подчеркнула, что историческое кино в России любят, оно востребовано зрителями, а значит – у него есть все шансы конкурировать с импортной кинопродукцией.
"Мы имеем невероятную конкуренцию в лице американских блокбастеров. Но мы можем делать такое же зрелищное кино, есть множество великолепных исторических сюжетов, есть талантливейшие люди, которые умеют снимать хорошее кино, нужна лишь финансовая поддержка", - сказала Светлана Дружинина, добавив, что хороший бюджет даёт возможность говорить с молодёжью на современном киноязыке.
"На данный момент всё готово к съёмкам: есть большой запас костюмов, подобран основной актёрский состав, кроме того я активно работаю с молодыми талантливыми артистами", - рассказала режиссёр. Она также сообщила, что рассчитывает на помощь в финансировании картины "Фондом кино" и намерена подавать документы для участия в питчинге. Кроме того, по её словам, планируется объявить сбор народных средств, которые пойдут на съёмки ленты. В качестве примера она привела успех фильма "28 панфиловцев".
Кроме того, Светлана Дружинина рассказала главе Минкультуры о двух своих проектах. Это фестиваль исторического кино "Вече", который проходит в Великом Новгороде уже 11 лет, а также кинофоруме "За любовь и Отечество", впервые состоявшемся в этом году в Северодвинске.
Режиссёр подчеркнула, что историческое кино в России любят, оно востребовано зрителями, а значит – у него есть все шансы конкурировать с импортной кинопродукцией.
"Мы имеем невероятную конкуренцию в лице американских блокбастеров. Но мы можем делать такое же зрелищное кино, есть множество великолепных исторических сюжетов, есть талантливейшие люди, которые умеют снимать хорошее кино, нужна лишь финансовая поддержка", - сказала Светлана Дружинина, добавив, что хороший бюджет даёт возможность говорить с молодёжью на современном киноязыке.
Источник: Министерство культуры РФ