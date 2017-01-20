Владимир Мединский открыл фестиваль "Первозданная Россия" в ЦДХ
20.01.2017, 15:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Центральном доме художника открылся IV Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия». Одним из главных элементов смотра является выставка фоторабот, в которой в этом году принимают участие более ста российских и зарубежных художников. Посетителей ждут редчайшей красоты снимки, сделанные в самых удалённых уголках России. В этом году фестиваль приурочен к 100-летию создания отечественной заповедной системы, а также является одним из первых мероприятий Года экологии.
«Иногда для одного удачного кадра авторам приходится ждать неделями, причем в очень непростых условиях. Это настоящая подвижническая работа, очень тяжелый труд», - подчеркнул на открытии фестиваля спецпредставитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель оргкомитета по проведению в России Года экологии Сергей Иванов.
«Исколесив всю нашу необъятную Россию, побывав в труднодоступных районах, фотографы сумели сделать уникальные кадры. На мой взгляд, самые красивые места в России расположены как раз в труднодоступных районах, а одна из задач Года экологии – развивать экологический туризм, чтобы как можно больше людей могли своими глазами увидеть неописуемые красоты России», - подчеркнул он.
Сергей Иванов добавил, что за короткий срок смотр превратился в важный эколого-просветительский проект: его фотовыставки уже экспонировались в 40 регионах России и 77 странах мира, их посетило более 2,5 млн. человек.
Со своей стороны, Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский добавил, что самый первый фестиваль «Первозданная Россия» прошел в Год культуры и с тех пор он неизменно поддерживается Минкультуры России.
«Мы прекрасно осознаем, что корнями наша культура уходит в нашу природу, пейзажи которой всегда вдохновляли художников на создание истинных шедевров», - сказал глава Минкультуры России.
«Фотограф - это художник, неслучайно до революции дело фотографа считалось настолько сложным и технологически, и творчески, что фотографы принимались наравне с художниками в Российскую академию художеств и в качестве действительных членов занимали там почётные места. Сейчас этот труд стал технологически в чем-то легче, но с художественной точки зрения требует совершенно особых качеств и особого чутья», - подчеркнул Министр.
Он также призвал посетителей выставки путешествовать по России. «Нет ничего более вдохновляющего к путешествиям по России, чем посмотреть на нашу прекрасную природу, увидеть эти фото и понять, как много в этой жизни ты еще не видел в нашей стране», - сказал Владимир Мединский. «Приходите на этот замечательный фестиваль, вдохновляйтесь этими прекрасными работами, и, вдохновившись, путешествуйте по нашей необъятной стране», - заключил он.
Фестиваль «Первозданная Россия» проходит в четвёртый раз. Одну из центральных зон экспозиции занимает персональная выставка к 100-летию советского и российского фотографа, крупнейшего представителя отечественной школы пейзажной фотографии Вадима Гиппенрейтера. Многие из уникальных фотографий, которые мастер сделал при помощи самодельной деревянной фотокамеры, выставляются впервые.
На фестивале также представлены экспозиции, посвящённые сохранению и восстановлению популяций дальневосточного и переднеазиатского леопардов. Кроме того, посетителей ждут научно-популярные лекции, встречи с сотрудниками заповедников и национальных парков, показы фильмов о природе, встречи с известными фотографами-натуралистами, путешественниками и исследователями, мастер-классы и квесты.
Фестиваль «Первозданная Россия» открыт до 26 февраля.
«Иногда для одного удачного кадра авторам приходится ждать неделями, причем в очень непростых условиях. Это настоящая подвижническая работа, очень тяжелый труд», - подчеркнул на открытии фестиваля спецпредставитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель оргкомитета по проведению в России Года экологии Сергей Иванов.
«Исколесив всю нашу необъятную Россию, побывав в труднодоступных районах, фотографы сумели сделать уникальные кадры. На мой взгляд, самые красивые места в России расположены как раз в труднодоступных районах, а одна из задач Года экологии – развивать экологический туризм, чтобы как можно больше людей могли своими глазами увидеть неописуемые красоты России», - подчеркнул он.
Сергей Иванов добавил, что за короткий срок смотр превратился в важный эколого-просветительский проект: его фотовыставки уже экспонировались в 40 регионах России и 77 странах мира, их посетило более 2,5 млн. человек.
Со своей стороны, Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский добавил, что самый первый фестиваль «Первозданная Россия» прошел в Год культуры и с тех пор он неизменно поддерживается Минкультуры России.
«Мы прекрасно осознаем, что корнями наша культура уходит в нашу природу, пейзажи которой всегда вдохновляли художников на создание истинных шедевров», - сказал глава Минкультуры России.
«Фотограф - это художник, неслучайно до революции дело фотографа считалось настолько сложным и технологически, и творчески, что фотографы принимались наравне с художниками в Российскую академию художеств и в качестве действительных членов занимали там почётные места. Сейчас этот труд стал технологически в чем-то легче, но с художественной точки зрения требует совершенно особых качеств и особого чутья», - подчеркнул Министр.
Он также призвал посетителей выставки путешествовать по России. «Нет ничего более вдохновляющего к путешествиям по России, чем посмотреть на нашу прекрасную природу, увидеть эти фото и понять, как много в этой жизни ты еще не видел в нашей стране», - сказал Владимир Мединский. «Приходите на этот замечательный фестиваль, вдохновляйтесь этими прекрасными работами, и, вдохновившись, путешествуйте по нашей необъятной стране», - заключил он.
Фестиваль «Первозданная Россия» проходит в четвёртый раз. Одну из центральных зон экспозиции занимает персональная выставка к 100-летию советского и российского фотографа, крупнейшего представителя отечественной школы пейзажной фотографии Вадима Гиппенрейтера. Многие из уникальных фотографий, которые мастер сделал при помощи самодельной деревянной фотокамеры, выставляются впервые.
На фестивале также представлены экспозиции, посвящённые сохранению и восстановлению популяций дальневосточного и переднеазиатского леопардов. Кроме того, посетителей ждут научно-популярные лекции, встречи с сотрудниками заповедников и национальных парков, показы фильмов о природе, встречи с известными фотографами-натуралистами, путешественниками и исследователями, мастер-классы и квесты.
Фестиваль «Первозданная Россия» открыт до 26 февраля.