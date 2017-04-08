Владимир Мединский посетил выставку художников Таджикистана в Музее Востока
08.04.2017, 14:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Две персональные выставки под общим названием "Дорога домой",показывающие живопись художников, чьё творчество неразрывно связано со Средней Азией и Таджикистаном, открылись в Музее Востока. В день открытия выставку осмотрел Министр культуры России Владимир Мединский.
В экспозицию вошли работы учителя Алексея Бесперстова и его ученика Владимира Глухова. Главная тема проекта - возвращение домой к истокам своего творчества. Жизнь обоих мастеров связана как с Россией, так и с Таджикистаном. В работах Алексея Бесперстова одновременно уживаются лиричность и драматизм, мощная пластика и сложный колорит. Живописной манере художника присуща тонкая передача воздушной среды. Главные темы его картин: море и горы.
В работах его ученика Владимира Глухова соединяются яркие цвета и черты европейского фовизма, элементы фольклора. Такой стиль дал повод современникам называть его "русским Гогеном".
Выставка организована Фондом поддержки искусств и музейной деятельности "Русские меценаты", основателем и председателем которого является Юлия Вербицкая. Экспозиция приурочена к 25-летию установления дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией.
Выставка продлится до 9 мая 2017 года.
В экспозицию вошли работы учителя Алексея Бесперстова и его ученика Владимира Глухова. Главная тема проекта - возвращение домой к истокам своего творчества. Жизнь обоих мастеров связана как с Россией, так и с Таджикистаном. В работах Алексея Бесперстова одновременно уживаются лиричность и драматизм, мощная пластика и сложный колорит. Живописной манере художника присуща тонкая передача воздушной среды. Главные темы его картин: море и горы.
В работах его ученика Владимира Глухова соединяются яркие цвета и черты европейского фовизма, элементы фольклора. Такой стиль дал повод современникам называть его "русским Гогеном".
Выставка организована Фондом поддержки искусств и музейной деятельности "Русские меценаты", основателем и председателем которого является Юлия Вербицкая. Экспозиция приурочена к 25-летию установления дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией.
Выставка продлится до 9 мая 2017 года.