ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава Минкультуры России Владимир Мединский и Губернатор Омской области Виктор Назаров посетили Воскресенский военный собор, чтобы оценить, как осваивается его внутреннее пространство.

«Это - уникальный собор, потому что он – воинский, и не так часто встречаются соборы с такой историей и великими именами, которые его посещали. Поэтому надеемся, что и нынешние защитники Отечества будут приходить сюда, как к себе домой, в свой домашний храм, в свою домашнюю церковь. В Омске хорошее отделение Российского военно-исторического общества и фишка этого отделения – реконструкция войскового движения стрельцов. Проводится ежегодный фестиваль, посвящённый походам Ермака. Видно, как ребята увлечены военной историей», - отметил Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.

«История нашего Воскресенского собора связана с людьми, которые впоследствии прославили Омск. Но сегодня собор приобретает новую жизнь. Это будет музей военной истории Омской крепости. Я, конечно же, хотел сказать спасибо всем, кто принимал участие в его создании, выразить особую благодарность Леониду Полежаеву за то, что он возглавил попечительский совет по строительству объекта культуры. Этот собор стал именно таким, каким он был когда-то построен, воссоздали всё до мельчайших подробностей. То, что мы видели год назад и сейчас – две большие разницы. Это будет хороший культурный центр и именно в том направлении, в котором мы и планировали,- музей истории развития города Омска», - подчеркнул Губернатор Виктор Назаров.

Выставка в Воскресенском соборе раскрывает основные тематические «страницы» будущего исторического музея. Здесь можно увидеть офицерскую шпагу (I пол. XVIII в.), офицерский палаш, который был на вооружении тяжёлой кавалерии в армии Российской империи II пол. XVIII века, кривой солдатский кинжал – бебут - начала ХХ века и пехотную офицерскую саблю образца 1913 года, кремневый гладкоствольный пистолет – тромбон (1851 г., Российская империя), эполет начала XIX века, офицерский погон и знаменные кисти и ленты конца XIX века.

Жемчужиной экспозиции и главной реликвией можно считать Евангелие. Особая ценность духовного издания XVIII века обусловлена не столько его религиозным, сколько историческим значением. Эта книга - дар Воскресенскому собору императрицы Екатерины II. Памятная надпись в ней выполнена рукой царицы. Выставка подготовлена Омским историко-краеведческим музеем и Российским военно-историческим обществом.