ОРЕАНДА-НОВОСТИ Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский поздравил с Общероссийским днём библиотек работников отрасли.



"Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Общероссийским днём библиотек!



Развитие науки и культуры в современном мире невозможно представить в отрыве от деятельности библиотек – хранилищ самых ценных знаний, накопленных человечеством. Отрадно, что сегодня многие российские библиотеки стремятся идти в ногу со временем, расширяют горизонты своей активности, возвращая себе позиции передовых образовательных центров, популярных мест для проведения досуга", - говорится, в частности, в поздравлении министра.



Мединский также отметил вклад библиотек в дело воспитания молодого поколения и обеспечения тем самым стратегически важного интеллектуального суверенитета государства.



Министр культуры также пожелал счастья, благополучия и доброго настроения.