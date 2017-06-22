Владимир Мединский поздравил с юбилеем заслуженную артистку РСФСР Наталью Варлей
22.06.2017, 14:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Владимир Мединский поздравил с юбилеем заслуженную артистку РСФСР Наталью Варлей
"Яркая, талантливая, всенародно любимая актриса, Вы создали немало образов, ставших близкими и родными миллионам наших соотечественников. С первых же мгновений Ваши героини покоряют зрителей своим обаянием, непосредственностью, живым характером. Искреннего восхищения заслуживает и Ваша благотворительная деятельность, активное участие в общественной жизни страны", - говорится в поздравлении министра.
Мединский также пздравил Варлей с присуждением Ордена Почёта. "Убеждён, это достойная награда за Ваши многолетние труды на благо российской культуры. Наталья Владимировна, от всей души желаю Вам новых творческих успехов, крепкого здоровья, счастья и доброго настроения!", - отметил министр.
"Яркая, талантливая, всенародно любимая актриса, Вы создали немало образов, ставших близкими и родными миллионам наших соотечественников. С первых же мгновений Ваши героини покоряют зрителей своим обаянием, непосредственностью, живым характером. Искреннего восхищения заслуживает и Ваша благотворительная деятельность, активное участие в общественной жизни страны", - говорится в поздравлении министра.
Мединский также пздравил Варлей с присуждением Ордена Почёта. "Убеждён, это достойная награда за Ваши многолетние труды на благо российской культуры. Наталья Владимировна, от всей души желаю Вам новых творческих успехов, крепкого здоровья, счастья и доброго настроения!", - отметил министр.