Владимир Мединский выразил соболезнования в связи с кончиной экс-главы Росохранкультуры
19.12.2016, 16:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр культуры Владимир Мединский выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего главы Росохранкультуры Виктора Петракова.
"Многие годы Виктор Васильевич посвятил защите национальных интересов в сфере охраны культурного наследия. Благодаря его деятельности в нашей стране появилась система розыска и возврата культурных ценностей, предотвращены многочисленные попытки вывоза из России музейных предметов, документов, антиквариата", - отметил министр.
"Многие годы Виктор Васильевич посвятил защите национальных интересов в сфере охраны культурного наследия. Благодаря его деятельности в нашей стране появилась система розыска и возврата культурных ценностей, предотвращены многочисленные попытки вывоза из России музейных предметов, документов, антиквариата", - отметил министр.