Владимир Путин посетил новый концертный зал в поселке Репино
03.06.2017, 21:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин посетил новый концертный зал в посёлке Репино Ленинградской области, который ему представил дирижёр Валерий Гергиев.
Российскому лидеру представили зрительный зал, построенный в соответствии с новейшими технологиями и вмещающий до 300 зрителей. Общая его площадь - 315 кв. м, всё его внутреннее убранство выполнено из дерева.
После осмотра зала Путин послушал несколько произведений в исполнении оркестра под руководством Гергиева, за дирижёрский пульт встал концертмейстер и дирижёр Страдивари-ансамбля Мариинского театра Лоренц Настурика-Гершовичи.
Во время выступления оркестра Путин и Гергиев обменивались репликами. После за дирижёрский пульт встал сам маэстро. После концерта Гергиев показал президенту РФ несколько старинных музыкальных инструментов.
Архитектор новой концертной площадки - французский мастер Ксавье Фабр. Над созданием уникальной акустической системы зала работал всемирно известный инженер акустического проектирования Ясухиса Тойота, создавший акустику Концертного зала Мариинского театра и строящегося концертного зала "Зарядье" в Москве.
Работа новой концертной площадки будет ориентирована на детей и юношество, пенсионеров и ветеранов, а также на малоимущие слои населения. Разработка концертных программ и планирование мероприятий будет осуществляться совместно с Мариинским театром и Фондом Валерия Гергиева при поддержке и по согласованию с министерством культуры и министерством образования Российской Федерации. В частности, новую сцену предполагается задействовать под этапы подготовки к Международному конкурсу им. Чайковского - от первых выступлений юных виртуозов, до концертов лауреатов и обладателей Гран-при конкурса.
Российскому лидеру представили зрительный зал, построенный в соответствии с новейшими технологиями и вмещающий до 300 зрителей. Общая его площадь - 315 кв. м, всё его внутреннее убранство выполнено из дерева.
После осмотра зала Путин послушал несколько произведений в исполнении оркестра под руководством Гергиева, за дирижёрский пульт встал концертмейстер и дирижёр Страдивари-ансамбля Мариинского театра Лоренц Настурика-Гершовичи.
Во время выступления оркестра Путин и Гергиев обменивались репликами. После за дирижёрский пульт встал сам маэстро. После концерта Гергиев показал президенту РФ несколько старинных музыкальных инструментов.
Архитектор новой концертной площадки - французский мастер Ксавье Фабр. Над созданием уникальной акустической системы зала работал всемирно известный инженер акустического проектирования Ясухиса Тойота, создавший акустику Концертного зала Мариинского театра и строящегося концертного зала "Зарядье" в Москве.
Работа новой концертной площадки будет ориентирована на детей и юношество, пенсионеров и ветеранов, а также на малоимущие слои населения. Разработка концертных программ и планирование мероприятий будет осуществляться совместно с Мариинским театром и Фондом Валерия Гергиева при поддержке и по согласованию с министерством культуры и министерством образования Российской Федерации. В частности, новую сцену предполагается задействовать под этапы подготовки к Международному конкурсу им. Чайковского - от первых выступлений юных виртуозов, до концертов лауреатов и обладателей Гран-при конкурса.