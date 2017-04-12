ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Накануне Дня космонавтики Владимир Путин вместе с ветеранами-космонавтами Алексеем Леоновым и Валентиной Терешковой посмотрел новый российский фильм «Время первых».

Перед началом просмотра Владимир Путин поздравил всех с Днём космонавтики, отметив, что Россия по праву гордится достижениями в этой области. Алексей Леонов рассказал о своём полёте, который лёг в основу сценария картины.

Фильм «Время первых» режиссёра Дмитрия Киселёва рассказывает о подготовке и осуществлении первого в истории выхода человека в открытый космос. Картина вышла в российский прокат на минувшей неделе.

На просмотре присутствовали Министр культуры Владимир Мединский, продюсеры фильма Тимур Бекмамбетов и Евгений Миронов, который также исполнил одну из главных ролей, глава Роскосмоса Игорь Комаров и начальник Центра подготовки космонавтов Юрий Лончаков, а также дочь основоположника практической космонавтики Сергея Королёва Наталия и дочь первого космонавта Юрия Гагарина Елена.