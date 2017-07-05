ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение «О проведении Года России в Японии и Года Японии в России».

Текст документа:

1. В целях дальнейшего развития российско-японских отношений провести в 2018 году Год России в Японии и Год Японии в России.

2. Утвердить прилагаемый состав Российской части организационного комитета по подготовке и проведению Года России в Японии и Года Японии в России.

3. Российской части организационного комитета по подготовке и проведению Года России в Японии и Года Японии в России обеспечить координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций, а также взаимодействие с Японской частью организационного комитета по подготовке и проведению Года России в Японии и Года Японии в России в целях реализации мероприятий, связанных с проведением Года России в Японии и Года Японии в России.

4. Правительству Российской Федерации оказывать необходимое содействие в работе организационного комитета по подготовке и проведению Года России в Японии и Года Японии в России.

5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с подготовкой и проведением Года России в Японии и Года Японии в России, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.