Владимир Путин поздравил Президента ГМИИ им. Пушкина Ирину Антонову с юбилеем
20.03.2017, 11:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Президент России Владимир Путин поздравил Президента Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина Ирину Антонову с юбилеем.
"Многогранная, подвижническая деятельность, вся Ваша жизнь крепкими творческими узами связаны со знаменитым Пушкинским музеем, с сохранением нашего бесценного исторического, культурного, духовного наследия. За годы преданного служения профессии Вы многое сделали для того, чтобы музей стал одним из наиболее известных в мире центров искусства, образования и просвещения", - говорится в поздравлении Путина.
Глава государства пожелал ей доброго здоровья, благополучия и осуществления намеченных планов.
"Многогранная, подвижническая деятельность, вся Ваша жизнь крепкими творческими узами связаны со знаменитым Пушкинским музеем, с сохранением нашего бесценного исторического, культурного, духовного наследия. За годы преданного служения профессии Вы многое сделали для того, чтобы музей стал одним из наиболее известных в мире центров искусства, образования и просвещения", - говорится в поздравлении Путина.
Глава государства пожелал ей доброго здоровья, благополучия и осуществления намеченных планов.