Владимир Путин принял участие в акции "Бессмертный полк"
09.05.2017, 20:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В День Победы Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика принял участие в шествии "Бессмертного полка".
В рамках акции "Бессмертный полк" 9 мая в городах России и за рубежом люди выходят на марш с портретами своих родственников – участников Великой Отечественной войны. Впервые акция состоялась в Томске в 2012 году.
В рамках акции "Бессмертный полк" 9 мая в городах России и за рубежом люди выходят на марш с портретами своих родственников – участников Великой Отечественной войны. Впервые акция состоялась в Томске в 2012 году.