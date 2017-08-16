Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Веры Глаголевой
16.08.2017, 21:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким актрисы театра и кино, режиссёра, сценариста, народной артистки России Веры Глаголевой в связи с её кончиной.
Текст телеграммы:
Примите глубокие соболезнования и слова поддержки в связи с постигшим вас горем.
Вера Витальевна Глаголева была замечательным, талантливым человеком. Её творчество знали, ценили, любили миллионы людей, а коллеги видели в Вере Глаголевой настоящего Мастера, бесконечно преданного высокому искусству и своему делу.
Её кончина – невосполнимая потеря для всей нашей культуры. Но с нами останутся сыгранные Верой Витальевной роли, добрая и светлая память о ней.
Текст телеграммы:
Примите глубокие соболезнования и слова поддержки в связи с постигшим вас горем.
Вера Витальевна Глаголева была замечательным, талантливым человеком. Её творчество знали, ценили, любили миллионы людей, а коллеги видели в Вере Глаголевой настоящего Мастера, бесконечно преданного высокому искусству и своему делу.
Её кончина – невосполнимая потеря для всей нашей культуры. Но с нами останутся сыгранные Верой Витальевной роли, добрая и светлая память о ней.
Источник: Президент РФ