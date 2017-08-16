ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким актрисы театра и кино, режиссёра, сценариста, народной артистки России Веры Глаголевой в связи с её кончиной.

Текст телеграммы:

Примите глубокие соболезнования и слова поддержки в связи с постигшим вас горем.

Вера Витальевна Глаголева была замечательным, талантливым человеком. Её творчество знали, ценили, любили миллионы людей, а коллеги видели в Вере Глаголевой настоящего Мастера, бесконечно преданного высокому искусству и своему делу.

Её кончина – невосполнимая потеря для всей нашей культуры. Но с нами останутся сыгранные Верой Витальевной роли, добрая и светлая память о ней.