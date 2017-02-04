ОРЕАНДА-НОВОСТИ Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Георгия Тараторкина.



"Уважаемые Екатерина Георгиевна, Филипп Георгиевич, Анна Георгиевна, с прискорбием узнал о кончине Георгия Георгиевича Тараторкина.



Георгий Тараторкин был выдающимся актёром и наставником, талантливым, увлечённым человеком. Роли, которые он создал в театре и кинематографе, навсегда останутся настоящей классикой отечественного искусства.



Примите мои глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия", - говорится в телеграмме.



Напомним, Георгий Тараторкин скончался 4 февраля после продолжительной болезни. Прощание с народным артистом РСФСР состоится 6 февраля.