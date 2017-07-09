ОРЕАНДА-НОВОСТИ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким художника-живописца, основателя и ректора Российской академии живописи, ваяния и зодчества, народного художника СССР Ильи Глазунова в связи с его кончиной.



Президент всегда считал Илью Глазунова выдающимся художником современности. Их связывали давние дружеские отношения.



Илья Глазунов скончался в Москве на 88-м году жизни.