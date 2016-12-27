Владивостокский цирк украсят подсветкой к Новому году
27.12.2016, 10:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Ночной Владивосток станет еще красивее – фасад Владивостокского цирка украсят подсветкой к Новому году.
Фасад цирка украсят контурной подсветкой, такой подарок решили сделать приморцам строители к Новому году. Световой дизайн поменяет облик не только самого здания, но и центральной улицы города, которая станет еще ярче.
«Подсветка дополнит и подчеркнет архитектурные решения, новый облик Владивостокского цирка. Мы понимаем значение этого объекта для края и стараемся выполнить свою работу безупречно, чтобы цирк долгие годы радовал своих посетителей и гостей и жителей города», – отметил представитель компании-подрядчика Андрей Ходнев.
Ночные огни, отражающиеся в бухте Золотой Рог, давно стали визитной карточкой Владивостока. Подсветка уже смонтирована на центральных колоннах цирка, к концу недели засияет и контур приморской ракушки, и ночной Владивосток станет еще красивее
Напомним, во Владивостокском цирке продолжается капитальный ремонт. Закрыв тёплый контур, в здании запустили новую отопительную систему и приступили к черновой отделке помещений. Строительные работы ведутся одновременно по всему объекту: в главном зале, вестибюле, фойе и других подсобных помещениях, на фасаде и прилегающей территории. В зрительном зале устанавливают детали ярусов под две тысячи новых кресел.
Отметим, капитальный ремонт Владивостокского цирка завершат до конца 2017 года. Состояние здания, за 40 лет не видевшего капремонта, потребовало корректировки проектной документации и дополнительных работ – усиления несущих конструкций, а также перекладки наружных сетей тепло- и электроснабжения.
Фасад цирка украсят контурной подсветкой, такой подарок решили сделать приморцам строители к Новому году. Световой дизайн поменяет облик не только самого здания, но и центральной улицы города, которая станет еще ярче.
«Подсветка дополнит и подчеркнет архитектурные решения, новый облик Владивостокского цирка. Мы понимаем значение этого объекта для края и стараемся выполнить свою работу безупречно, чтобы цирк долгие годы радовал своих посетителей и гостей и жителей города», – отметил представитель компании-подрядчика Андрей Ходнев.
Ночные огни, отражающиеся в бухте Золотой Рог, давно стали визитной карточкой Владивостока. Подсветка уже смонтирована на центральных колоннах цирка, к концу недели засияет и контур приморской ракушки, и ночной Владивосток станет еще красивее
Напомним, во Владивостокском цирке продолжается капитальный ремонт. Закрыв тёплый контур, в здании запустили новую отопительную систему и приступили к черновой отделке помещений. Строительные работы ведутся одновременно по всему объекту: в главном зале, вестибюле, фойе и других подсобных помещениях, на фасаде и прилегающей территории. В зрительном зале устанавливают детали ярусов под две тысячи новых кресел.
Отметим, капитальный ремонт Владивостокского цирка завершат до конца 2017 года. Состояние здания, за 40 лет не видевшего капремонта, потребовало корректировки проектной документации и дополнительных работ – усиления несущих конструкций, а также перекладки наружных сетей тепло- и электроснабжения.