ОРЕАНДА-НОВОСТИ  Московский дворец пионеров приглашает горожан на праздник белорусской культуры. С 13:00 в вестибюле Большого концертного зала развернутся выставки декоративного искусства, произведений белорусских художников, а также рисунков московских школьников.

Здесь же откроется экспозиция, рассказывающая об истории союза двух стран, и фотовыставка проектов архитектора Ю.П. Григорьева. Гостей также ждут на занятиях по белорусским ремеслам и боевой технике.

В 14:00 в концертном зале выступят белорусские детские и семейные творческие коллективы. А ещё зрителей ждёт встреча с актёром театра и кино Сергеем Маховиковым и солистом Москонцерта Валентином Суходольцем.