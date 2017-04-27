Во Дворце пионеров состоится Праздник белорусской культуры
27.04.2017, 11:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Московский дворец пионеров приглашает горожан на праздник белорусской культуры. С 13:00 в вестибюле Большого концертного зала развернутся выставки декоративного искусства, произведений белорусских художников, а также рисунков московских школьников.
Здесь же откроется экспозиция, рассказывающая об истории союза двух стран, и фотовыставка проектов архитектора Ю.П. Григорьева. Гостей также ждут на занятиях по белорусским ремеслам и боевой технике.
В 14:00 в концертном зале выступят белорусские детские и семейные творческие коллективы. А ещё зрителей ждёт встреча с актёром театра и кино Сергеем Маховиковым и солистом Москонцерта Валентином Суходольцем.
Здесь же откроется экспозиция, рассказывающая об истории союза двух стран, и фотовыставка проектов архитектора Ю.П. Григорьева. Гостей также ждут на занятиях по белорусским ремеслам и боевой технике.
В 14:00 в концертном зале выступят белорусские детские и семейные творческие коллективы. А ещё зрителей ждёт встреча с актёром театра и кино Сергеем Маховиковым и солистом Москонцерта Валентином Суходольцем.