Военно-историческая реконструкция боёв ВОВ представят в Белоруссии
15.02.2017, 10:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 25 февраля 2017 года в Историко-культурном комплексе «Линия Сталина» под Минском при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь будет проведено мероприятие, посвящённое празднованию Дня защитников Отечества.
Жителям и гостям Республики Беларусь организаторы подготовили масштабную военно-историческую реконструкцию Великой Отечественной войны «Битва за Москву» и реконструкцию боя войны в Афганистане «Восстание в лагере Бадабер» с участием военно-исторических клубов и боевой техники тех времён.
В дополнение к основной программе мероприятия для посетителей будет открыто несколько интерактивных зон: каждый сможет попробовать свои силы в исторической викторине, стрельбе из пневматики и в интересных мастер-классах.
Жителям и гостям Республики Беларусь организаторы подготовили масштабную военно-историческую реконструкцию Великой Отечественной войны «Битва за Москву» и реконструкцию боя войны в Афганистане «Восстание в лагере Бадабер» с участием военно-исторических клубов и боевой техники тех времён.
В дополнение к основной программе мероприятия для посетителей будет открыто несколько интерактивных зон: каждый сможет попробовать свои силы в исторической викторине, стрельбе из пневматики и в интересных мастер-классах.