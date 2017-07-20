ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 29 июля в Ярославском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповедникесостоится военно-исторический фестиваль «Ярославский мятеж», приуроченный к 100-летию революции 1917 года. В нём примут участие десятки реконструкторов из Ярославля, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Архангельска и других городов.



На территории Ярославского музея-заповедника будет воссоздана атмосфера начала XX века. Будут работать интерактивные площадки, на которых представят предметы быта, образцы снаряжения и стрелкового оружия, а также медицинские инструменты времён гражданской войны.



Запланировано выступление агитбригад, которые исполнят песни времён гражданской войны, будет звучать музыка той эпохи. Главным событием фестиваля станет реконструкция уличных боёв, которые были в Ярославле в июле 1918 года.



Военно-исторический фестиваль «Ярославский мятеж» призван привлечь внимание к важным вехам истории нашей страны. Его лейтмотивом является уважение к памяти героев, которые оказались втянуты в гражданское противостояние. Все они отстаивали свои идеалы и должны войти в единый пантеон вечной памяти.



26 июля в 14.00 на выставке «Язык революции» (экспозиция «Слово о полку Игореве») Ярославского музея-заповедника состоится пресс-конференция, посвященная фестивалю. В ней примут участие организаторы фестиваля и руководители военно-исторического клуба «Волжский Рубеж». Перед пресс-конференцией будет продемонстрировано обмундирование, элементы снаряжения и оружие периода 1917-1918 годов. Из фондов музея будут представлены предметы начала XX века: печатная машинка «Ундервудъ» и телефон.