Военные музеи Москвы 22 июня будут работать бесплатно
21.06.2017, 20:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В День памяти и скорби, 22 июня, выставочные залы и музеи военно-исторической тематики, подведомственные Департаменту культуры Москвы, будут работать бесплатно для всех категорий граждан.
Гости смогут посетить Государственный музей обороны Москвы (Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, дом 3); музей-панораму "Бородинская битва" (Кутузовский проспект, дом 38, строение 1); Музей героев Советского Союза и России (Большая Черёмушкинская улица, дом 24, корпус 3); Государственный выставочный зал истории войны в Афганистане (1-я Владимирская улица, дом 12, корпус 1); музейно-мемориальный комплекс "История танка Т-34" (Московская область, деревня Шолохово, Дмитровское шоссе, дом 89а); Московский государственный выставочный зал "Новый Манеж" (Георгиевский переулок, дом 3, строение 3) и Музей Зеленограда (Зеленоград, улица Гоголя, дом 11в).
Гости смогут посетить Государственный музей обороны Москвы (Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, дом 3); музей-панораму "Бородинская битва" (Кутузовский проспект, дом 38, строение 1); Музей героев Советского Союза и России (Большая Черёмушкинская улица, дом 24, корпус 3); Государственный выставочный зал истории войны в Афганистане (1-я Владимирская улица, дом 12, корпус 1); музейно-мемориальный комплекс "История танка Т-34" (Московская область, деревня Шолохово, Дмитровское шоссе, дом 89а); Московский государственный выставочный зал "Новый Манеж" (Георгиевский переулок, дом 3, строение 3) и Музей Зеленограда (Зеленоград, улица Гоголя, дом 11в).