Воинскую реликвию передали в Белоруссию поисковики Горного Алтая
02.07.2017, 11:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Глава Республики Алтай Александр Бердников передал воинскую реликвию послу Республики Беларусь. Торжественная церемония состоялась на Мемориале Славы.
Солдатский медальон младшего лейтенанта Петра Левшенко, найденный в августе 2016 года во время экспедиции «Калининский фронт» в Тверской области, передан семье погибшего воина. Реликвию консулу Белоруссии вручил Глава региона Александр Бердников. Личная вещь солдата Великой Отечественной была найдена в Могилевской области.
«То братство, то единение, та беда, которые породнили навеки наши души, наш разум, наши сердца. Никогда и никто не забудет, что такое Беларусь, никогда и никто не забудет, что такое город-герой Брест. И сегодня мы проводим торжественную церемонию по передаче медальона – посмертной реликвии – младшего лейтенанта Петра Поликарповича Левшенко. Это говорит о том, что мы всегда были, есть и остаёмся едины», - подчеркнул Глава.
В свою очередь, представитель посольства Белоруссии выразил благодарность всем людям, без которых передача военной реликвии не была бы возможной.
«Вы действительно мои земляки, потому что я родился в этом прекрасном городе – Горно-Алтайске, выучился, а вырос и служил в Республике Беларусь. Эхо войны и сегодня доносится до нас, но благодаря сегодняшнему дню ещё одна семья получит медальон, воинскую реликвию – медальон отца, деда, родственника, погибшего в Великой Отечественной войне», - сказал посол Республики Беларусь Сергей Пятков.
Поисковое движение в регионе было создано в 2013 году. Оно является частью большой военно-патриотической работы, проводящийся в Республике Алтай. Ребята со своим руководителем – Александром Вилисовым – участвуют в поисковых акциях по всей стране, поднимая останки бойцов, павших на полях сражений. Только в одной экспедиции этого года поисковики нашли останки 120 героев Великой Отечественной.
Участники митинга возложили цветы к тумбам со священной землей Минска и крепости-героя Брест, сразу после этого смертный медальон отправился в Белоруссию.
Солдатский медальон младшего лейтенанта Петра Левшенко, найденный в августе 2016 года во время экспедиции «Калининский фронт» в Тверской области, передан семье погибшего воина. Реликвию консулу Белоруссии вручил Глава региона Александр Бердников. Личная вещь солдата Великой Отечественной была найдена в Могилевской области.
«То братство, то единение, та беда, которые породнили навеки наши души, наш разум, наши сердца. Никогда и никто не забудет, что такое Беларусь, никогда и никто не забудет, что такое город-герой Брест. И сегодня мы проводим торжественную церемонию по передаче медальона – посмертной реликвии – младшего лейтенанта Петра Поликарповича Левшенко. Это говорит о том, что мы всегда были, есть и остаёмся едины», - подчеркнул Глава.
В свою очередь, представитель посольства Белоруссии выразил благодарность всем людям, без которых передача военной реликвии не была бы возможной.
«Вы действительно мои земляки, потому что я родился в этом прекрасном городе – Горно-Алтайске, выучился, а вырос и служил в Республике Беларусь. Эхо войны и сегодня доносится до нас, но благодаря сегодняшнему дню ещё одна семья получит медальон, воинскую реликвию – медальон отца, деда, родственника, погибшего в Великой Отечественной войне», - сказал посол Республики Беларусь Сергей Пятков.
Поисковое движение в регионе было создано в 2013 году. Оно является частью большой военно-патриотической работы, проводящийся в Республике Алтай. Ребята со своим руководителем – Александром Вилисовым – участвуют в поисковых акциях по всей стране, поднимая останки бойцов, павших на полях сражений. Только в одной экспедиции этого года поисковики нашли останки 120 героев Великой Отечественной.
Участники митинга возложили цветы к тумбам со священной землей Минска и крепости-героя Брест, сразу после этого смертный медальон отправился в Белоруссию.
Источник: http://altai-republic.ru