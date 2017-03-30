ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 8 апреля в Москве начнётся подготовка городских волонтёров к Кубку конфедераций ФИФА. Их отбор завершился в начале марта, из 4,3 тысячи кандидатов выбрали более двух тысяч. Добровольцам расскажут о правилах общения с гостями столицы, научат, как действовать в экстренных ситуациях. Волонтёры пройдут тренинги по повышению стрессоустойчивости и коммуникабельности, а также научатся работать в команде.

Для волонтёрской работы отобрали людей со знанием английского не ниже уровня Intermediate. Несмотря на это, при подготовке особый акцент будет сделан на совершенствовании английского языка и изучении специальных фраз, которые понадобятся при общении с гостями столицы.

«Каждый волонтёр должен хорошо знать культуру Москвы. В его обязанности входит умение грамотно рассказывать на русском и английском языках о том, что интересного есть в городе и какие достопримечательности нужно посетить в первую очередь. Также он должен понятно объяснить, как попасть в ту или иную точку города, при необходимости вызвать туристу такси», — рассказала Ирина Швец, директор ресурсного центра «Мосволонтёр» Комитета общественных связей.

Добровольцев также обучат, как правильно вести себя в нестандартных ситуациях. Они должны сохранять позитивный настрой, оставаться вежливыми и предлагать свою помощь с улыбкой.

«Задача городских волонтёров - создать атмосферу праздника и доброжелательности в городе. Важно, чтобы гости столицы чувствовали себя как дома», - уточнила Ирина Швец.

Добровольцам расскажут, как корректно общаться с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Например, при разговоре с человеком на инвалидной коляске рекомендуется присесть, чтобы глаза были на одном уровне с глазами собеседника. В начале общения со слабовидящим человеком добровольцу нужно представиться и представить своих коллег, которые находятся рядом.

Каждый участник проекта получит специальную «тетрадь волонтёра» с методическими рекомендациями, которые помогут ему сориентироваться во время проведения Кубка конфедераций. Городские добровольцы будут помогать в организации соревнований с 14 июня по 4 июля. Сам турнир пройдёт с 17 июня по 2 июля.

Ежедневно в городе будут дежурить 925 добровольцев. Они помогут гостям столицы в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, у станций метро, а также на стадионе «Спартак» и на «последней миле» — территории, прилегающей к стадиону. Всего в Москве во время проведения Кубка конфедераций задействуют 1850 городских волонтёров, которые будут дежурить посменно, ещё 370 человек останутся в резерве.