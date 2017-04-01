ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ограду с пилонами и воротами гостиницы «Метрополь» включили в список выявленных объектов культурного наследия. Они были построены в Театральном проезде в 1899–1903 годах по проектам архитекторов В.Ф. Валькотта и М.М. Перетятковича.

По словам главы Департамента культурного наследия Алексея Емельянова, их возвели одновременно с гостиницей между восточной стеной здания и Китайгородской стеной. Ограда оформляет въезд во внутренний дворик. «Включение ограды с воротами в перечень выявленных объектов культурного наследия позволит обеспечить сохранность единого комплекса одного из значимых памятников московского модерна — гостиницы “Метрополь”», — сказал он.

Монументальные пилоны ограды завершают кованые фонари на высоких основаниях. Они декорированы растительными элементами, характерными для модерна, в одной стилистике с решёткой ограды и ворот. Узор решётки также совпадает с рисунком ажурных металлических балконов второго этажа гостиницы, созданных по проекту архитектора М.М. Перетятковича.

Мосгорнаследие выпустило приказ, в приложении к которому определены границы объекта, указаны координаты, перечислены требования и виды работ для его сохранения. В дальнейшем ограду гостиницы внесут в единый государственный реестр объектов культурного наследия.