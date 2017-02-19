Восходящие звёзды выступят в составе оркестра "Виртуозы Москвы"
19.02.2017, 10:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 15 марта 2017 года в ММДМ пройдёт концерт оркестра "Виртуозы Москвы".
Солистами в мартовской программе оркестра станут восходящие звёзды Анастасия Кобекина (фортепиано) и Всеволод Завидов (фортепиано). Прозвучат произведения Й. Гайдна и Д.Шестаковича.
10-летний Сева Завидов учится в центральной музыкальной школе (ЦМШ) при Московской консерватории. В 2016 году он победил на конкурсе Debut International Piano Competition в США и получил возможность выступить с сольным концертом в нью-йоркском Карнеги-холле.
Анастасия Кобекина — также воспитанница ЦМШ — продолжает обучение в Германии. Она стала лучшей на международном телевизионном конкурсе «Щелкунчик», получила главные призы Landgraf von Hessen-Preis Академии в Кронберге и премии Олега Янковского.
Солистами в мартовской программе оркестра станут восходящие звёзды Анастасия Кобекина (фортепиано) и Всеволод Завидов (фортепиано). Прозвучат произведения Й. Гайдна и Д.Шестаковича.
10-летний Сева Завидов учится в центральной музыкальной школе (ЦМШ) при Московской консерватории. В 2016 году он победил на конкурсе Debut International Piano Competition в США и получил возможность выступить с сольным концертом в нью-йоркском Карнеги-холле.
Анастасия Кобекина — также воспитанница ЦМШ — продолжает обучение в Германии. Она стала лучшей на международном телевизионном конкурсе «Щелкунчик», получила главные призы Landgraf von Hessen-Preis Академии в Кронберге и премии Олега Янковского.