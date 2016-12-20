Воспитанники Цискаридзе станцуют "Щелкунчика" в Мариинском театре
20.12.2016, 13:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На сцене Мариинского театра воспитанники академии имени Вагановой, ректором которой является Николай Цискаридзе, представят балет «Щелкунчик». Партии в постановке исполнят воспитанники знаменитой балетной школы: от первого класса до выпускного.
За основу спектакля ректор Николай Цискаридзе взял постановку Мариуса Петипа 1934 года. Репетиции «Щелкунчика» в академии идут с ноября. Уже подготовлено несколько составов.
За основу спектакля ректор Николай Цискаридзе взял постановку Мариуса Петипа 1934 года. Репетиции «Щелкунчика» в академии идут с ноября. Уже подготовлено несколько составов.