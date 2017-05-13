Воспитанники Веры Горностаевой выступят в Малом зале МГК
13.05.2017, 21:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 18 мая 2017 года, в четверг в 19.00 в Малом зале Московской Государственной Консерватории им. П.И. Чайковского состоится концерт абонемента №18 «Эстафета веры». Играют пианисты – воспитанники В.В. Горностаевой.
В концерте принимает участие Лукас ГЕНЮШАС (фортепиано)
В программе:
- ЭНЕСКУ - Прелюдия и фуга до мажор
- РАВЕЛЬ - Сонатина
- «Печальные птицы», «Альборада» из цикла «Отражение»
- СТРАВИНСКИЙ - Марш, Хорал и Танец Черта из «Истории Солдата» (авторская обработка для фортепиано)
- ПРОКОФЬЕВ - Соната №2 ре минор, соч.14
18 мая в Московской консерватории зазвучит музыка в честь прославленного педагога, музыканта, профессора Веры Васильевны Горностаевой. «Не говори с тоской: "их нет", но с благодарностию: "были"». Её ученики разных лет - сейчас сами прославленные пианисты - демонстрируют плоды знаменитого «метода Веры Горностаевой».
«Я музыку больше чем люблю. Я в ней живу, она меня питает, всячески. И вот этому мне хочется как-то научить ученика», - говорила сама Вера Васильевна. Она открывает в своих учениках «именно то, что им от Бога было предпослано, но при этом направляет их в то русло, в котором то предпосланное расцветает самым пышным цветом», - так отзывались о Горностаевой коллеги.
В Малом зале консерватории выступит питомец «гнезда Горностаевой»: лауреат международных конкурсов, продолжатель музыкальной династии, внук В.В. Горностаевой Лукас Генюшас.
В концерте принимает участие Лукас ГЕНЮШАС (фортепиано)
В программе:
- ЭНЕСКУ - Прелюдия и фуга до мажор
- РАВЕЛЬ - Сонатина
- «Печальные птицы», «Альборада» из цикла «Отражение»
- СТРАВИНСКИЙ - Марш, Хорал и Танец Черта из «Истории Солдата» (авторская обработка для фортепиано)
- ПРОКОФЬЕВ - Соната №2 ре минор, соч.14
18 мая в Московской консерватории зазвучит музыка в честь прославленного педагога, музыканта, профессора Веры Васильевны Горностаевой. «Не говори с тоской: "их нет", но с благодарностию: "были"». Её ученики разных лет - сейчас сами прославленные пианисты - демонстрируют плоды знаменитого «метода Веры Горностаевой».
«Я музыку больше чем люблю. Я в ней живу, она меня питает, всячески. И вот этому мне хочется как-то научить ученика», - говорила сама Вера Васильевна. Она открывает в своих учениках «именно то, что им от Бога было предпослано, но при этом направляет их в то русло, в котором то предпосланное расцветает самым пышным цветом», - так отзывались о Горностаевой коллеги.
В Малом зале консерватории выступит питомец «гнезда Горностаевой»: лауреат международных конкурсов, продолжатель музыкальной династии, внук В.В. Горностаевой Лукас Генюшас.