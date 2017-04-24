Впервые за 40 лет в ГМИИ им. А.С. Пушкина представят ретроспективу Джорджо Моранди
24.04.2017, 17:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина открывается выставка работ одного из ведущих художников Италии ХХ века Джорджо Моранди (1890–1964).
Последний раз работы художника в таком объёме демонстрировались в пушкинском музее более 40 лет назад. Новая масштабная ретроспектива охватывает весь творческий путь художника и включает более 90 экспонатов.
В экспозицию вошли около 70 живописных полотен и акварелей, характеризующих этапы творческого пути мастера – от авангардных метафизических композиций до самых поздних работ, отличающихся строгостью и образной глубиной. В отдельных разделах можно увидеть гравюры художника и оригинальные гравировальные доски, а также несколько предметов из мастерской Моранди.
Произведения мастера для экспозиции предоставили Национальный центр графики (Рим), Объединение музеев Болоньи, Музей Моранди в Болонье, Фонд Маньяни Рокка (Траверсетоло, Парма) и Фонд Роберто Лонги (Флоренция), а также частные коллекционеры.
Для посетителей выставка «Джорджо Моранди. 1890–1964» открыта с 25 апреля по 10 сентября 2017 года.
Последний раз работы художника в таком объёме демонстрировались в пушкинском музее более 40 лет назад. Новая масштабная ретроспектива охватывает весь творческий путь художника и включает более 90 экспонатов.
В экспозицию вошли около 70 живописных полотен и акварелей, характеризующих этапы творческого пути мастера – от авангардных метафизических композиций до самых поздних работ, отличающихся строгостью и образной глубиной. В отдельных разделах можно увидеть гравюры художника и оригинальные гравировальные доски, а также несколько предметов из мастерской Моранди.
Произведения мастера для экспозиции предоставили Национальный центр графики (Рим), Объединение музеев Болоньи, Музей Моранди в Болонье, Фонд Маньяни Рокка (Траверсетоло, Парма) и Фонд Роберто Лонги (Флоренция), а также частные коллекционеры.
Для посетителей выставка «Джорджо Моранди. 1890–1964» открыта с 25 апреля по 10 сентября 2017 года.