Вручены премии Правительства Российской Федерации в области культуры за 2016 год
12.04.2017, 18:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве вручены премии Правительства Российской Федерации в области культуры за 2016 год. Эти ежегодные награды учреждены в 2005 году и присуждаются за произведения в области литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, циркового и аудиовизуального искусства, архитектуры и дизайна, за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры, за создание творческих проектов и произведений для детей и юношества.
Лауреатами стали 16 писателей, актёров, режиссёров, музыкантов и художников. Среди них - пианист Денис Мацуев (за фестиваль "Звёзды на Байкале"), дирижёр Юрий Башмет (за создание Всероссийского юношеского симфонического оркестра), писатель Захар Прилепин (за роман "Обитель"), поэт Алексей Иванов (за роман "Ненастье"), театральный режиссёр Валерий Фокин (спектакль "Маскарад"), президент Фонда Ф. Достоевского Игорь Волгин (за сборник стихов "Персональные данные"). Михаил Турецкий отмечен за проект "Праздник песни "Народное караоке". Премию также получила съёмочная группа фильма "Битва за Севастополь" (актриса Юлия Пересильд, режиссёр и продюсер Сергей и Наталья Мокрицкие).
В церемонии вручения наград принял участие Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.
Лауреатами стали 16 писателей, актёров, режиссёров, музыкантов и художников. Среди них - пианист Денис Мацуев (за фестиваль "Звёзды на Байкале"), дирижёр Юрий Башмет (за создание Всероссийского юношеского симфонического оркестра), писатель Захар Прилепин (за роман "Обитель"), поэт Алексей Иванов (за роман "Ненастье"), театральный режиссёр Валерий Фокин (спектакль "Маскарад"), президент Фонда Ф. Достоевского Игорь Волгин (за сборник стихов "Персональные данные"). Михаил Турецкий отмечен за проект "Праздник песни "Народное караоке". Премию также получила съёмочная группа фильма "Битва за Севастополь" (актриса Юлия Пересильд, режиссёр и продюсер Сергей и Наталья Мокрицкие).
В церемонии вручения наград принял участие Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.