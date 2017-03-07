Все объекты Владивостокской крепости появились на интерактивной карте
07.03.2017, 10:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Все объекты Владивостокской крепости приморцы и гости края могут увидеть на интерактивной карте.
Как сообщили в инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края, жители и гости края перед тем, как отправляться на прогулку крепости, могут узнать точное месторасположение каждого сооружения и ознакомиться с исторической справкой.
«На интерактивной карте собраны все форты, батареи, капониры, укрепления, редуты, пороховые погреба, объекты инфраструктуры, которые входят в комплекс Владивостокской крепости – всего боле 150 объектов. Для каждого из них создана отдельная страничка с фотографией и краткой исторической справкой», – отметили в инспекции.
На интерактивной карте собраны все форты, батареи, капониры, укрепления, редуты, пороховые погреба, объекты инфраструктуры, которые входят в комплекс Владивостокской крепости – всего боле 150 объектов
Разработало интерактивную карту Федеральное Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры. В создании портала участвовал департамент культуры Приморского края.
По словам Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, Владивостокская крепость - уникальный комплекс сооружений, который привлекает российских и иностранных туристов.
Как сообщили в инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края, жители и гости края перед тем, как отправляться на прогулку крепости, могут узнать точное месторасположение каждого сооружения и ознакомиться с исторической справкой.
«На интерактивной карте собраны все форты, батареи, капониры, укрепления, редуты, пороховые погреба, объекты инфраструктуры, которые входят в комплекс Владивостокской крепости – всего боле 150 объектов. Для каждого из них создана отдельная страничка с фотографией и краткой исторической справкой», – отметили в инспекции.
На интерактивной карте собраны все форты, батареи, капониры, укрепления, редуты, пороховые погреба, объекты инфраструктуры, которые входят в комплекс Владивостокской крепости – всего боле 150 объектов
Разработало интерактивную карту Федеральное Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры. В создании портала участвовал департамент культуры Приморского края.
По словам Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, Владивостокская крепость - уникальный комплекс сооружений, который привлекает российских и иностранных туристов.