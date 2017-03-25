Встречи с артистами, премьеры спектаклей, экскурсии - это и многое другое ждёт москвичей в выходные
25.03.2017, 11:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Встречи с артистами, премьеры спектаклей, экскурсии, а также круглые столы и концерты на Московском культурном форуме — это и многое другое ждёт москвичей и гостей столицы в выходные.
Зоопарк на Московском культурном форуме
Дата: 24–26 марта
Время: 12:30–18:45
Место: Центральный выставочный зал «Манеж», Манежная площадь, дом 1
24 марта с 12:30 до 14:00 в Большом зале Манежа генеральный директор Светлана Акулова расскажет о просветительской, природоохранной и экокультурной деятельности Московского зоопарка. Гости узнают о планах по развитию его территории, строительстве павильона «Китай» и многом другом. Одной из основных тем станет роль зоопарка в современной Москве и его программа по сохранению белых медведей.
После деловой части состоятся «Зоочтения». Анатолий Белый, Анна Якунина, Олег Рой, Сергей Никоненко и Инга Оболдина прочитают свои любимые произведения о животных.
25 марта с 13:15 до 14:15 здесь прочитают лекцию «О тех, кого не любят» — о повадках зверей, их образе жизни. Ведущий сотрудник экспериментального отдела мелких млекопитающих зоолог и орнитолог Александр Гатилов расскажет, какие виды животных стали самыми популярными персонажами в фольклоре и почему. С 17:45 до 18:45 гости увидят театрализованную программу «Рассказы о животных».
Автограф-сессии артистов Мастерской Петра Фоменко
Дата: 24–26 марта
Время: 13:00–00:00
Место: Центральный выставочный зал «Манеж», Манежная площадь, дом 1
Артисты театра «Мастерская П.Н. Фоменко» встретятся со своими поклонниками на Московском культурном форуме.
Серию автограф-сессий откроет Ирина Горбачёва — пообщаться с актрисой можно будет 24 марта в 13:00. В 14:00 её сменит Тагир Рахимов. А в 17:30 Евгений Каменькович и Иван Поповски примут участие в творческой встрече «Экспресс-интервью».
25 марта в 15:00 со всеми желающими пообщается Игорь Войнаровский. 26 марта в 23:40 рок-группа LosiKenguru даст концерт. Вход свободный.
Мастер-класс по уходу за яблонями
Дата: 25 марта
Время: 11:00–13:00
Место: Перовский парк, улица Лазо, владение 7
Перовский парк приглашает садоводов и дачников-любителей на мастер-класс, на котором расскажут, как правильно ухаживать за яблонями и что нужно делать, чтобы получить хороший урожай.
Занятие проведёт Олег Ячменёв — преподаватель-практик, эксперт в области ландшафтного дизайна. Он также расскажет, как ухаживать за кроной, делать санитарную обрезку, лечить дерево.
Круглый стол «Молодёжное волонтёрство в сфере культуры»
Дата: 25 марта
Время: 12:30–13:30
Место: Центральный выставочный зал «Манеж», Манежная площадь, дом 1
Участники этого круглого стола — руководители и члены волонтёрских организаций города — поделятся своим опытом работы, обсудят варианты сотрудничества и перспективы развития волонтёрского движения и многое другое.
Мероприятие пройдёт в рамках Московского культурного форума.
Акция «Всегда красива!»
Дата: 26 марта
Время: 12:00–16:00
Место: парк «Сокольники», улица Сокольнический Вал, владение 1
Главная цель акции «Всегда красива!» — поддержать женщин, больных онкологией. В «Букводоме» эксперты проведут консультации, которые помогут представительницам прекрасного пола не падать духом. Здесь также пройдёт презентация книги о сложных жизненных ситуациях.
Маскировать побочные эффекты лечения научит опытный визажист. Дизайнер-парикмахер объяснит, как красиво повязывать платки на голову, онколог-косметолог ответит на любые вопросы и расскажет о косметических процедурах, которые можно совмещать с лечением.
Кроме того, посетительниц ждёт мастер-класс по приготовлению полезных энергетических конфет.
День воды
Дата: 26 марта
Время: 12:00–17:00
Место: парк «Красная Пресня», улица Мантулинская, дом 5, строение 1
Всемирный день водных ресурсов отметят в парке «Красная Пресня». Все желающие поучаствуют в мастер-классах и послушают лекции.
С 12:00 до 15:00 гостям покажут, как делать своими руками куклы-обереги и скворечники. С 14:00 до 16:00 проведут опыты с гидрофобным песком, льдом и бумагой. С 15:00 до 16:30 прочитают лекции на тему «Вода. Жизнь. Процессы».
Встреча читательского клуба «Ё»
Дата: 26 марта
Время: 13:00–14:00
Место: парк «Сокольники», улица Сокольнический Вал, владение 1
Участники клуба «Ё» обсудят роман «Предчувствие конца» Джулиана Барнса — одного из самых заметных авторов современной английской литературы. Произведение рассказывает о новом ученике элитной школы, появление которого полностью меняет судьбы остальных героев.
Экскурсия по Московскому театру кукол
Дата: 26 марта
Время: 19:00–22:00
Место: Московский театр кукол, улица Спартаковская, дом 26/30
В Московском театре кукол проведут экскурсию, посвящённую взаимосвязи истории культур России и Японии. Гости узнают о национальных, политических и культурных интересах этих стран. Экскурсоводы в своём рассказе охватят период с 1900-х годов по настоящее время.
Зоопарк на Московском культурном форуме
Дата: 24–26 марта
Время: 12:30–18:45
Место: Центральный выставочный зал «Манеж», Манежная площадь, дом 1
24 марта с 12:30 до 14:00 в Большом зале Манежа генеральный директор Светлана Акулова расскажет о просветительской, природоохранной и экокультурной деятельности Московского зоопарка. Гости узнают о планах по развитию его территории, строительстве павильона «Китай» и многом другом. Одной из основных тем станет роль зоопарка в современной Москве и его программа по сохранению белых медведей.
После деловой части состоятся «Зоочтения». Анатолий Белый, Анна Якунина, Олег Рой, Сергей Никоненко и Инга Оболдина прочитают свои любимые произведения о животных.
25 марта с 13:15 до 14:15 здесь прочитают лекцию «О тех, кого не любят» — о повадках зверей, их образе жизни. Ведущий сотрудник экспериментального отдела мелких млекопитающих зоолог и орнитолог Александр Гатилов расскажет, какие виды животных стали самыми популярными персонажами в фольклоре и почему. С 17:45 до 18:45 гости увидят театрализованную программу «Рассказы о животных».
Автограф-сессии артистов Мастерской Петра Фоменко
Дата: 24–26 марта
Время: 13:00–00:00
Место: Центральный выставочный зал «Манеж», Манежная площадь, дом 1
Артисты театра «Мастерская П.Н. Фоменко» встретятся со своими поклонниками на Московском культурном форуме.
Серию автограф-сессий откроет Ирина Горбачёва — пообщаться с актрисой можно будет 24 марта в 13:00. В 14:00 её сменит Тагир Рахимов. А в 17:30 Евгений Каменькович и Иван Поповски примут участие в творческой встрече «Экспресс-интервью».
25 марта в 15:00 со всеми желающими пообщается Игорь Войнаровский. 26 марта в 23:40 рок-группа LosiKenguru даст концерт. Вход свободный.
Мастер-класс по уходу за яблонями
Дата: 25 марта
Время: 11:00–13:00
Место: Перовский парк, улица Лазо, владение 7
Перовский парк приглашает садоводов и дачников-любителей на мастер-класс, на котором расскажут, как правильно ухаживать за яблонями и что нужно делать, чтобы получить хороший урожай.
Занятие проведёт Олег Ячменёв — преподаватель-практик, эксперт в области ландшафтного дизайна. Он также расскажет, как ухаживать за кроной, делать санитарную обрезку, лечить дерево.
Круглый стол «Молодёжное волонтёрство в сфере культуры»
Дата: 25 марта
Время: 12:30–13:30
Место: Центральный выставочный зал «Манеж», Манежная площадь, дом 1
Участники этого круглого стола — руководители и члены волонтёрских организаций города — поделятся своим опытом работы, обсудят варианты сотрудничества и перспективы развития волонтёрского движения и многое другое.
Мероприятие пройдёт в рамках Московского культурного форума.
Акция «Всегда красива!»
Дата: 26 марта
Время: 12:00–16:00
Место: парк «Сокольники», улица Сокольнический Вал, владение 1
Главная цель акции «Всегда красива!» — поддержать женщин, больных онкологией. В «Букводоме» эксперты проведут консультации, которые помогут представительницам прекрасного пола не падать духом. Здесь также пройдёт презентация книги о сложных жизненных ситуациях.
Маскировать побочные эффекты лечения научит опытный визажист. Дизайнер-парикмахер объяснит, как красиво повязывать платки на голову, онколог-косметолог ответит на любые вопросы и расскажет о косметических процедурах, которые можно совмещать с лечением.
Кроме того, посетительниц ждёт мастер-класс по приготовлению полезных энергетических конфет.
День воды
Дата: 26 марта
Время: 12:00–17:00
Место: парк «Красная Пресня», улица Мантулинская, дом 5, строение 1
Всемирный день водных ресурсов отметят в парке «Красная Пресня». Все желающие поучаствуют в мастер-классах и послушают лекции.
С 12:00 до 15:00 гостям покажут, как делать своими руками куклы-обереги и скворечники. С 14:00 до 16:00 проведут опыты с гидрофобным песком, льдом и бумагой. С 15:00 до 16:30 прочитают лекции на тему «Вода. Жизнь. Процессы».
Встреча читательского клуба «Ё»
Дата: 26 марта
Время: 13:00–14:00
Место: парк «Сокольники», улица Сокольнический Вал, владение 1
Участники клуба «Ё» обсудят роман «Предчувствие конца» Джулиана Барнса — одного из самых заметных авторов современной английской литературы. Произведение рассказывает о новом ученике элитной школы, появление которого полностью меняет судьбы остальных героев.
Экскурсия по Московскому театру кукол
Дата: 26 марта
Время: 19:00–22:00
Место: Московский театр кукол, улица Спартаковская, дом 26/30
В Московском театре кукол проведут экскурсию, посвящённую взаимосвязи истории культур России и Японии. Гости узнают о национальных, политических и культурных интересах этих стран. Экскурсоводы в своём рассказе охватят период с 1900-х годов по настоящее время.