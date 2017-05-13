Второй концерт "Музыкального Олимпа" состоится 29 мая в Большом зале петербургской филармонии
13.05.2017, 18:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Второй концерт фестиваля «Музыкальный Олимп» состоится 29 мая в Большом зале петербургской филармонии. В этот вечер вниманию петербургских меломанов будут представлены четыре солиста: скрипачи Ева Рабчевска (Украина) и Дмитрий Смирнов, вибрафонист Эмиль Куюмкуян (Хорватия/Турция) и бас Чан Хи Чо из Кореи. Они выступят в сопровождении Академического симфонического оркестра петербургской филармонии под управлением Никласа Хоффмана (Германия), победителя конкурса дирижёров Донателлы Флик (Великобритания). Никлас Хоффман откроет программу вечера исполнением «Послеполдуденного отдыха фавна» Дебюсси.
Никлас Хоффман начал брать уроки дирижирования во время стажировки в Театре Хагена у профессора Флориана Людвига, музыкального руководителя Театра. В 2011 г. поступил в Веймарскую Высшую школу музыки имени Листа, где изучал дирижирование в классе таких профессоров как Николас Паскет, Гюнтер Калерт, Маркус Франк и Мартин Хофф. Принимал участие в мастер-классах Йормы Панула и Кларка Ранделла. Сотрудничал с чешскими оркестрами в Теплице и Градец-Кралове, с Йенским филармоническим оркестром, Веймарской Штатскапеллой и Симфоническим оркестром Лейпцигского радио. С 2015 г. – дирижер и художественный руководитель академического оркестра в Гёттингене, стипендиат программы поддержки дирижёров «Dirigentenforum» Немецкого Музыкального Совета. В 2016 г. стал победителем прославленного Конкурса дирижеров Донателлы Флик. В настоящее время - дирижёр-ассистент Лондонского симфонического оркестра. Помимо дирижирования также занимается композиторской деятельностью, стремясь к живому взаимодействию между музыкантами и публикой.
Продолжит программу Концерт для скрипки с оркестром №2 Прокофьева. Солистка – Ева Рабчевска, выпускница Специальной музыкальной школы в Киеве. Она продолжила образование в Консерватории Братиславы, а в настоящее время учится у профессора Захара Брона в Музыкальном колледже Королевы Софии в Мадриде. Как солистка выступала с различными камерными и симфоническими оркестрами, среди которых Камерный оркестр Братиславы, Филармонический оркестр Дьёра, Симфонический оркестр Радио Словакии, Симфонический оркестр Оломоуца и др.Лауреат I премии Международного конкурса скрипачей Давида Ойстраха в Москве (2010), II премии Конкурса скрипачей им. Карла Флеша в Мошонмадьяроваре (Венгрия, 2013), I премии Международного конкурса юных скрипачей им. Липиньского и Венявского в Люблине (Польша, 2015). В 2017 г. получила I премию на Международном конкурсе «Юные виртуозы» в Софии (Болгария).
Завершит первое отделение концерта выступление Эмиля Куюмкуяна, который исполнит на вибрафоне «Interzones» для вибрафона и магнитофонной ленты Б.Гамильтона и Rebond B Ксенакиса.
Эмиль Куюмкуян выпускник Университета искусств им. Мимара Синана в Стамбуле, Штутгартской высшей школы музыки и изобразительных искусств под руководством профессора Марты Климасара и Лионской консерватории в классе Жана Жоффруа. Как исполнитель на ударных инструментах и композитор выступал в Хорватии, Чехии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, России, Словении, Швейцарии и Польше, принимал участие в крупных музыкальных фестивалях в Страсбурге, Венеции и Донауэшингене. Обладатель престижных стипендий Фонда Yamaha, Фонда Баден-Вюртемберга, Deutschland Stipendium, а также премии DAAD (германской службы академических обменов) 2016 г.
Лауреат Третьей премии Международного конкурса исполнителей на ударных инструментах в Люксембурге в составе Talking Drums Трио (2012), Первой премии Стокгольмского международного музыкального конкурса (2014), Первой премии Международного музыкального конкурса Тромп в Эйндховене (2016).
Второе отделение концерта откроет выступление россиянина Дмитрия Смирнова, лауреата I премии и приза зрительских симпатий Международного конкурса скрипачей имени Тибора Варги (Сьон, Швейцария), 2015. В его исполнении прозвучит Концерт для скрипки с оркестром Стравинского. Дмитрий Смирнов родился в 1994 году в Санкт-Петербурге в семье музыкантов, окончил Среднюю Специальную музыкальную школу Санкт-Петербургской Государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (класс Заслуженного работника культуры Елены Зайцевой и Анастасии Милка). Учился в Высшей школе музыки Лозанны в Швейцарии (класс профессора Павла Верникова). С сентября 2016 года - студент Базельской музыкальной академии, класс струнного квартета профессора Райнера Шмидта. В 2007 году дебютировал на сцене нью-йоркского Карнеги-холла, в 2009 году выступил в лондонском Вигмор-холле. Принимал участие в Зальцбургском фестивале, в международных фестивалях Crescendo, «Музыкальный Олимп», «Москва встречает друзей», L'estate musicale (Италия), Popcomm (Германия) и Inverno musicale (Бразилия). Выступал со многими российскими и зарубежными оркестрами. Лауреат множества международных конкурсов, в 2015 году завоевал I премию и приз зрительских симпатий на Международном конкурсе скрипачей им. Тибора Варги (Сьон, Швейцария).
Второй фестивальный день завершит выступление певца Чан Хи Чо (бас, республика Корея), победителя Международного музыкального конкурса имени Дж.Б. Виотти, Верчелли (Италия, 2016). Он исполнит арии из опер Россини, Понкьелли и Верди. Певец окончил Высшую школу искусств г. Коян (2011) и Музыкальный Колледж Университета Хяньянг в Сеуле (2016). Получил специальную премию ректора Университета Хяньянг за активную творческую деятельность в Южной Корее и за ее пределами.
В 2014 г. дебютировал в заглавной партии в опере Моцарта «Свадьба Фигаро» в Оперном театре Центра искусств Seongnam в Сеуле. В 2016 г. завоевал Первую премию (премию Жозефа Роббоне) на Международном музыкальном конкурсе имени Дж.Б. Виотти в Верчелли (Италия).
Никлас Хоффман начал брать уроки дирижирования во время стажировки в Театре Хагена у профессора Флориана Людвига, музыкального руководителя Театра. В 2011 г. поступил в Веймарскую Высшую школу музыки имени Листа, где изучал дирижирование в классе таких профессоров как Николас Паскет, Гюнтер Калерт, Маркус Франк и Мартин Хофф. Принимал участие в мастер-классах Йормы Панула и Кларка Ранделла. Сотрудничал с чешскими оркестрами в Теплице и Градец-Кралове, с Йенским филармоническим оркестром, Веймарской Штатскапеллой и Симфоническим оркестром Лейпцигского радио. С 2015 г. – дирижер и художественный руководитель академического оркестра в Гёттингене, стипендиат программы поддержки дирижёров «Dirigentenforum» Немецкого Музыкального Совета. В 2016 г. стал победителем прославленного Конкурса дирижеров Донателлы Флик. В настоящее время - дирижёр-ассистент Лондонского симфонического оркестра. Помимо дирижирования также занимается композиторской деятельностью, стремясь к живому взаимодействию между музыкантами и публикой.
Продолжит программу Концерт для скрипки с оркестром №2 Прокофьева. Солистка – Ева Рабчевска, выпускница Специальной музыкальной школы в Киеве. Она продолжила образование в Консерватории Братиславы, а в настоящее время учится у профессора Захара Брона в Музыкальном колледже Королевы Софии в Мадриде. Как солистка выступала с различными камерными и симфоническими оркестрами, среди которых Камерный оркестр Братиславы, Филармонический оркестр Дьёра, Симфонический оркестр Радио Словакии, Симфонический оркестр Оломоуца и др.Лауреат I премии Международного конкурса скрипачей Давида Ойстраха в Москве (2010), II премии Конкурса скрипачей им. Карла Флеша в Мошонмадьяроваре (Венгрия, 2013), I премии Международного конкурса юных скрипачей им. Липиньского и Венявского в Люблине (Польша, 2015). В 2017 г. получила I премию на Международном конкурсе «Юные виртуозы» в Софии (Болгария).
Завершит первое отделение концерта выступление Эмиля Куюмкуяна, который исполнит на вибрафоне «Interzones» для вибрафона и магнитофонной ленты Б.Гамильтона и Rebond B Ксенакиса.
Эмиль Куюмкуян выпускник Университета искусств им. Мимара Синана в Стамбуле, Штутгартской высшей школы музыки и изобразительных искусств под руководством профессора Марты Климасара и Лионской консерватории в классе Жана Жоффруа. Как исполнитель на ударных инструментах и композитор выступал в Хорватии, Чехии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, России, Словении, Швейцарии и Польше, принимал участие в крупных музыкальных фестивалях в Страсбурге, Венеции и Донауэшингене. Обладатель престижных стипендий Фонда Yamaha, Фонда Баден-Вюртемберга, Deutschland Stipendium, а также премии DAAD (германской службы академических обменов) 2016 г.
Лауреат Третьей премии Международного конкурса исполнителей на ударных инструментах в Люксембурге в составе Talking Drums Трио (2012), Первой премии Стокгольмского международного музыкального конкурса (2014), Первой премии Международного музыкального конкурса Тромп в Эйндховене (2016).
Второе отделение концерта откроет выступление россиянина Дмитрия Смирнова, лауреата I премии и приза зрительских симпатий Международного конкурса скрипачей имени Тибора Варги (Сьон, Швейцария), 2015. В его исполнении прозвучит Концерт для скрипки с оркестром Стравинского. Дмитрий Смирнов родился в 1994 году в Санкт-Петербурге в семье музыкантов, окончил Среднюю Специальную музыкальную школу Санкт-Петербургской Государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (класс Заслуженного работника культуры Елены Зайцевой и Анастасии Милка). Учился в Высшей школе музыки Лозанны в Швейцарии (класс профессора Павла Верникова). С сентября 2016 года - студент Базельской музыкальной академии, класс струнного квартета профессора Райнера Шмидта. В 2007 году дебютировал на сцене нью-йоркского Карнеги-холла, в 2009 году выступил в лондонском Вигмор-холле. Принимал участие в Зальцбургском фестивале, в международных фестивалях Crescendo, «Музыкальный Олимп», «Москва встречает друзей», L'estate musicale (Италия), Popcomm (Германия) и Inverno musicale (Бразилия). Выступал со многими российскими и зарубежными оркестрами. Лауреат множества международных конкурсов, в 2015 году завоевал I премию и приз зрительских симпатий на Международном конкурсе скрипачей им. Тибора Варги (Сьон, Швейцария).
Второй фестивальный день завершит выступление певца Чан Хи Чо (бас, республика Корея), победителя Международного музыкального конкурса имени Дж.Б. Виотти, Верчелли (Италия, 2016). Он исполнит арии из опер Россини, Понкьелли и Верди. Певец окончил Высшую школу искусств г. Коян (2011) и Музыкальный Колледж Университета Хяньянг в Сеуле (2016). Получил специальную премию ректора Университета Хяньянг за активную творческую деятельность в Южной Корее и за ее пределами.
В 2014 г. дебютировал в заглавной партии в опере Моцарта «Свадьба Фигаро» в Оперном театре Центра искусств Seongnam в Сеуле. В 2016 г. завоевал Первую премию (премию Жозефа Роббоне) на Международном музыкальном конкурсе имени Дж.Б. Виотти в Верчелли (Италия).