ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 29 по 31 марта в Уфе пройдёт IV выставка-фестиваль «Уфа-Ладья. Арт. Ремесла. Сувениры». Соответствующее распоряжение Правительства Республики Башкортостан подписал Премьер-министр Рустэм Марданов. Документом также утверждён состав оргкомитета по подготовке мероприятия.

Организаторы выставки – Министерство промышленности и инновационной политики РБ, Министерство культуры РБ, Госкомитет республики по торговле и защите прав потребителей.

Ожидается, что участие в выставке примут мастера декоративно-прикладного искусства, производители и продавцы сувенирной продукции, художники, скульпторы. На экспозиции будут представлены разнообразные изделия народных художественных промыслов, сувенирная продукция, эксклюзивная авторская мебель, национальная одежда и многое другое.