ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Нижегородском государственном выставочном комплексе проходит выставка произведений Александра Иулиановича Рукавишникова - Народного художника России, действительного члена Российской Академии художеств, члена Президиума Российской Академии художеств, профессора.



Своеобразным возвращением к наследию собственной семьи называют большую персональную выставку работ маститого московского скульптора. Автор является прямым потомком именитой купеческой фамилии, которую с полным правом можно назвать «градообразующей» для Нижнего Новгорода. С именем Рукавишниковых связаны многие архитектурные памятники: дворец на набережной (ныне – главное здание НГИАМЗ), комплекс зданий доходного дома по ул. Рождественской и Нижне-Волжской набережной (построенные Ф.О. Шехтелем), усадьба Подвязье, недалеко от города.



Наследник славы семьи Александр Иулианович работает над монументальными и станковыми композициями, скульптурными портретами, успешно занимается живописью, графикой, инсталляцией. Для города Александр и его отец Иулиан Митрофанович Рукавишников создали памятник лётчику Нестерову (на Верхне-Волжской набережной). Александр Иулианович работает в широком спектре — от реализма и новой классики, легко и органично переходит к гротесковым стилизациям, выступает зачастую как неоархаик, вдохновляется стилистикой древнерусской иконописи и дальневосточной пластики.



Работы А. И. Рукавишникова хранятся в собраниях Московского Музея Современного Искусства (ММОМ), Третьяковской галереи, Русского музея, музея Людвига, Siemens, Hermes, John Wilson, многочисленных частных и корпоративных коллекциях.



Выставка продлится до 29 августа.