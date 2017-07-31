Выставка Айвазовского пройдёт в Севастополе
31.07.2017, 14:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 14 августа в Севастопольском художественном музее имени М. П. Крошицкого откроется выставка, посвящённая жизни И. К. Айвазовского. Экспозиция приурочена к 200-летию со дня рождения художника.
«Творчество художника неразрывно связано с морем, поэтому представленная выставка очень актуальна для нашего города. Кроме того, Айвазовский много раз бывал в Севастополе, отображая на полотнах историю Черноморского флота, Чесменского и Синопского боев, Наваринского сражения", – отметила начальник Главного управления культуры Ирина Демидова.
Всего в Севастополе, по информации дирекции музея, будет представлено 9 работ художника-мариниста: 7 живописных и 2 графические. Экспозиция выставки «И нам завещанное море» дополнится произведениями художников, на которых повлияло творчество мастера.
По случаю юбилея художника самые крупные собрания его работ выставлены в Феодосийской картинной галерее им. И.К. Айвазовского и в Государственном русском музее.
«Творчество художника неразрывно связано с морем, поэтому представленная выставка очень актуальна для нашего города. Кроме того, Айвазовский много раз бывал в Севастополе, отображая на полотнах историю Черноморского флота, Чесменского и Синопского боев, Наваринского сражения", – отметила начальник Главного управления культуры Ирина Демидова.
Всего в Севастополе, по информации дирекции музея, будет представлено 9 работ художника-мариниста: 7 живописных и 2 графические. Экспозиция выставки «И нам завещанное море» дополнится произведениями художников, на которых повлияло творчество мастера.
По случаю юбилея художника самые крупные собрания его работ выставлены в Феодосийской картинной галерее им. И.К. Айвазовского и в Государственном русском музее.
Источник: https://sevastopol.gov.ru