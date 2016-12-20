ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Выставка «Багатели» Василия Кандинского. Живопись на стекле, акварели и рисунки. 1915–1920. К 150-летию со дня рождения художника» открывается 20 декабря 2016 года в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (Москва).

В год юбилея выдающегося художника XX века Василия Кандинского (1866–1944) ГМИИ им. А. С. Пушкина показывает его работы, выполненные в уникальной технике живописи на стекле, а также графические произведения 1915–1920 годов. Именно в эти годы, когда Кандинский живет и работает в Москве, он вновь возвращается от абстрактных работ к предметной тематике.

Творчество Кандинского сформировалось на основе национальных традиций двух культур – русской и немецкой. Два города – Москва и Мюнхен были одинаково значимы для него. На выставке представлены работы московского периода, хранящиеся в различных музеях и частных коллекциях.

Всего в состав экспозиции включены более 50 произведений Василия Кандинского. Старинную технику «Hinterglasmalerei» художник изучил и освоил в начале 1910-х годов в Баварии. «Картинки под стеклом» на протяжении столетий были практичной и доходчивой формой для изображения религиозных и исторических сюжетов, а также сценок из повседневной жизни (это варианты лубка, или народной картинки). Техника подстекольной живописи ставит сложные оптические и цветовые задачи – художник пишет маслом на оборотной стороне стеклянной основы, учитывая восприятие зрителем композиции слева направо.

В московский период Кандинский создал серию абстрактных акварелей и около 27 «стекол». В примитивистских сценках он возвращается к предметной тематике, к манере своих ранних символистских работ 1908–1909 годов. Художник назвал их «багателями», что в переводе с французского означает «пустячки», «мелочи». Часто это название использовалось для определения малых форм музыкальных произведений. В «багателях» Кандинского можно отметить неоромантические приёмы: декоративность, стилизацию, обращение к средневековым мифологическим образам.