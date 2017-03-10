Выставка Энди Уорхола пройдет в Москве в рамках Года экологии
10.03.2017, 21:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Серия из 10 портретов редких животных "Энди Уорхол. Вымирающие виды" впервые выставляется в Москве с 18 марта по 28 мая 2017 г. в Дарвиновском музее в рамках Года экологии в России.
Минприроды России совместно с государственным Дарвиновским музеем и Европейским культурным клубом приглашают на выставку "Энди Уорхол. Вымирающие виды".
Серия шелкографий "Вымирающие виды" была создана художником в 1983 г. по просьбе друзей, защитников диких животных Рональда и Фрейды Фельдман. Серия включает портреты амурского тигра, африканского слона, орангутана, чёрного носорога, зебры Греви, гигантской панды, белоголового орлана, снежного барана, древесной лягушки из семейства квакш и бабочки.
В России из указанных видов охраняются амурский тигр, белоголовый орлан и снежный баран.
Амурский тигр занесён в Красный список Международного союза охраны природы и Красную книгу РФ как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Россия является единственной страной, где численность амурских тигров значительно выросла с середины XX века и остаётся стабильной последние 10 лет. В целом по миру за последние 100 лет численность этих хищников сократилась на 97% – со 100 тыс. до 3,9 тыс. особей. В России численность популяции составляет до 540 хищников. Это 95% общемировой популяции данного подвида. Согласно предыдущему единовременному учёту, прошедшему в 2005 г., численность амурского тигра составляла 423-502 особи.
В списке Международного союза охраны природы снежный баран отнесён к категории видов, находящихся под наименьшей угрозой. В России он занесён в Красную книгу РФ. Снежный баран водится в Кроноцком заповеднике, национальном парке "Берингия" на Чукотке, в заповеднике "Плато Путорана". В частности, Плато является единственным местом обитания одного из самых малоизученных копытных планеты – путоранского снежного барана, который около 15 тыс. лет назад был изолирован от основной популяции и образован в отдельный подвид.
Белоголовый орлан является одним из национальных символов США, обитает в основном на территории Северной Америки. Находился под угрозой исчезновения, но в настоящее время численность популяции стабилизировалась. В России орлан обитает на Дальнем Востоке. В международной Красной книге белоголовый орлан включён в список видов, вызывающих наименьшие опасения, также включён в Красную книгу РФ. Охраняется в Кроноцком и Командорском заповедниках.
Минприроды России совместно с государственным Дарвиновским музеем и Европейским культурным клубом приглашают на выставку "Энди Уорхол. Вымирающие виды".
Серия шелкографий "Вымирающие виды" была создана художником в 1983 г. по просьбе друзей, защитников диких животных Рональда и Фрейды Фельдман. Серия включает портреты амурского тигра, африканского слона, орангутана, чёрного носорога, зебры Греви, гигантской панды, белоголового орлана, снежного барана, древесной лягушки из семейства квакш и бабочки.
В России из указанных видов охраняются амурский тигр, белоголовый орлан и снежный баран.
Амурский тигр занесён в Красный список Международного союза охраны природы и Красную книгу РФ как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Россия является единственной страной, где численность амурских тигров значительно выросла с середины XX века и остаётся стабильной последние 10 лет. В целом по миру за последние 100 лет численность этих хищников сократилась на 97% – со 100 тыс. до 3,9 тыс. особей. В России численность популяции составляет до 540 хищников. Это 95% общемировой популяции данного подвида. Согласно предыдущему единовременному учёту, прошедшему в 2005 г., численность амурского тигра составляла 423-502 особи.
В списке Международного союза охраны природы снежный баран отнесён к категории видов, находящихся под наименьшей угрозой. В России он занесён в Красную книгу РФ. Снежный баран водится в Кроноцком заповеднике, национальном парке "Берингия" на Чукотке, в заповеднике "Плато Путорана". В частности, Плато является единственным местом обитания одного из самых малоизученных копытных планеты – путоранского снежного барана, который около 15 тыс. лет назад был изолирован от основной популяции и образован в отдельный подвид.
Белоголовый орлан является одним из национальных символов США, обитает в основном на территории Северной Америки. Находился под угрозой исчезновения, но в настоящее время численность популяции стабилизировалась. В России орлан обитает на Дальнем Востоке. В международной Красной книге белоголовый орлан включён в список видов, вызывающих наименьшие опасения, также включён в Красную книгу РФ. Охраняется в Кроноцком и Командорском заповедниках.