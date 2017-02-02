ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 2 февраля 2017 года в Доме-музее Б. М. Кустодиева открывается выставка «Город над вольной Невой» (Петербург-Петроград-Ленинград в отечественном изобразительном искусстве). Из многочисленных художественных образов города, занимающего ключевую позицию в истории России, организаторами выставки выбрано лишь несколько: город-царь (столица), город-сад, город-герой.

Важнейшие исторические события, связанные с жизнью города, его достопримечательности отражены в оригинальных произведениях известных русских и советских художников Б. Кустодиева, М. Добужинского, И. Горюшкина-Сорокопудова, К. Титова. Работы представлены Астраханской картинной галереей имени П. М. Догадина и посвящены рабочим волнениям 1905 года, Октябрьской революции в Петрограде, тяжёлому периоду блокады Ленинграда.