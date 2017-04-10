ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Выставка «История и дизайн западноевропейского атласа» проходит до 29 апреля 2017 года в Российской государственной библиотеки (Москва).

Настоящим украшением иностранной части картографической коллекции Российской государственной библиотеки являются европейские старопечатные карты и атласы. История их создания и искусство оформления являют собой особую страницу мирового культурного наследия. Отдельные образцы этих изданий представлены на выставке. В их число входят первые в истории человечества атласы — произведения великих фламандских картографов Герарда Меркатора (1512—1594) и Абрахама Ортелия (1527—1598).

Посетители выставки смогут увидеть уникальные экспонаты — первый в мире атлас «Theatrum Orbis Terrarum», составленный Абрахамом Ортелием в 1570 году, и несколько карт из исторического дополнения к нему — «Parergon»; так называемую «Географию Птолемея» в картографическом переложении Герарда Меркатора («Tabulae geographicae Cl. Ptolemei», 1578) и «Atlas Minor Gerardi Mercatoris» из книжного собрания графа Николая Петровича Румянцева.

Продолжают экспозицию удивительные как по пышности оформления, так и по изящной лаконичности творения знаменитых европейских последователей двух великих фламандцев — Йодокуса Хондиуса (1563—1612), Филиппа Клювера (1580—1623), Виллема Блау (1571—1638) и его сыновей, Николя Сансона (1600—1667), Иоганна Баптисты Хоманна (1664—1724) и др.