ОРЕАНДА-НОВОСТИ Музеи Московского Кремля принимают участие в выставке в Екатеринбурге в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства, которая открылась 8 июня 2017 года и приурочена к четвертьвековому юбилею музея. Камерная и изысканная экспозиция посвящена творчеству российских ювелиров и камнерезов ХIХ – начала ХХ столетия, которым восхищается весь мир.



Выставка является важным событием в музейной жизни. Впервые одновременно на экспозиции представлены эскизы камнерезных изделий Екатеринбургской императорской гранильной фабрики (из собрания Музея истории камнерезного и ювелирного искусства) и созданные по ним произведения из коллекции Музеев Московского Кремля.



Безусловный интерес на выставке представляет великолепный кварц дымчато-золотистого оттенка, являющийся единственным предметом в коллекции Музеев Кремля, связанным с творчеством знаменитого художника, камнереза и ювелира Алексея Денисова-Уральского. Мастер обработал редкостный минерал, умело выявив его лучшие качества и подчеркнув его оригинальную форму и размеры. По легенде кварц принадлежал последнему русскому императору Николаю II, любившему окружать себя камнями и изделиями из них.



Музеи Кремля демонстрируют на выставке уникальные печати Дома Романовых - выразительные образцы резьбы из твёрдых камней, изготовленные резчиками по камню и золотых дел мастерами в известных ювелирных фирмах.



Посетители юбилейной выставки имеют редкую возможность увидеть ювелирные украшения из фондов Музеев Кремля, причём некоторые из них экспонируются впервые.



Выставка, объединившая великолепные произведения разных видов и жанров, которые были созданы ведущими предприятиями России на протяжении полувека, является важным событием на уральской земле, славящейся своими прекрасными традициями камнерезного и ювелирного дела.