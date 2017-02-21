Выставка "Константин Федин. Писатель. Искусство. Время" открылась в Саратове
21.02.2017, 11:00
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Выставка «Константин Федин. Писатель. Искусство. Время» открывается 21 февраля 2017 года в Государственном музее К. А. Федина в Саратове.
Константин Александрович Федин (1892–1977) – один из крупнейших русских писателей ХХ века, находившийся на протяжении полувека в центре литературной жизни России.
Писатель, искусство, время – это тема художественного творчества Федина, в котором он стремился «найти образ времени» и проследить его влияние на искусство и на творчество.
Федин обладал даром глубокой рефлексии. Его записи сохранили бесценные свидетельства социально-политических перемен в стране. Писатель чутко улавливает происходящие изменения и анализирует их влияние на жизнь творческих организаций, в работе которых он принимает активное участие, на писательское сообщество и собственно литературное творчество.
Экспозиция впервые предлагает широкому зрителю возможность заглянуть в «тайное тайных» – неизвестные дневники Федина, его письма друзьям и родным.
На выставке представлены уникальные материалы, большая часть которых экспонируется впервые: дневники Федина, неопубликованные письма, черновики произведений, в том числе и незавершённых, записи разных лет, редкие фотографии и многое другое.
Константин Александрович Федин (1892–1977) – один из крупнейших русских писателей ХХ века, находившийся на протяжении полувека в центре литературной жизни России.
Писатель, искусство, время – это тема художественного творчества Федина, в котором он стремился «найти образ времени» и проследить его влияние на искусство и на творчество.
Федин обладал даром глубокой рефлексии. Его записи сохранили бесценные свидетельства социально-политических перемен в стране. Писатель чутко улавливает происходящие изменения и анализирует их влияние на жизнь творческих организаций, в работе которых он принимает активное участие, на писательское сообщество и собственно литературное творчество.
Экспозиция впервые предлагает широкому зрителю возможность заглянуть в «тайное тайных» – неизвестные дневники Федина, его письма друзьям и родным.
На выставке представлены уникальные материалы, большая часть которых экспонируется впервые: дневники Федина, неопубликованные письма, черновики произведений, в том числе и незавершённых, записи разных лет, редкие фотографии и многое другое.