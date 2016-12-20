Выставка "Московская кольцевая: новый путь" открывается в столице
20.12.2016, 12:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Выставка «Московская кольцевая: новый путь» открывается 20 декабря 2016 года в Музее Москвы. Выставка покажет, как изменился город с появлением новой железнодорожной магистрали, которая стала одним из главных событий в жизни столицы в уходящем году.
Основу экспозиции составляют оригинальные проекты из коллекции Музея Москвы, по которым в конце XIX века была построена первая версия Московской кольцевой. Среди них проектные чертежи и расчёты Петра Рашевского, проекты станционных зданий Александра Померанцева и Николая Марковникова — образцы промышленной архитектуры в стиле эклектики и московского модерна, чертежи железнодорожных мостов Николая Белелюбского и Лавра Проскурякова.
Графическую историю поддержит изображение поезда в движении художника Кирилла Кипяткова, выполненное специально к открытию выставки. Тему современной версии Московской кольцевой продолжит серия работ художников.
В кинозале на выставке посетители увидят фильм о современной Московской кольцевой на двух экранах, снятый из окна поезда.
Основу экспозиции составляют оригинальные проекты из коллекции Музея Москвы, по которым в конце XIX века была построена первая версия Московской кольцевой. Среди них проектные чертежи и расчёты Петра Рашевского, проекты станционных зданий Александра Померанцева и Николая Марковникова — образцы промышленной архитектуры в стиле эклектики и московского модерна, чертежи железнодорожных мостов Николая Белелюбского и Лавра Проскурякова.
Графическую историю поддержит изображение поезда в движении художника Кирилла Кипяткова, выполненное специально к открытию выставки. Тему современной версии Московской кольцевой продолжит серия работ художников.
В кинозале на выставке посетители увидят фильм о современной Московской кольцевой на двух экранах, снятый из окна поезда.