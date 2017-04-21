Выставка "Мотовесна-2017" стартует в Москве
21.04.2017, 14:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В пятницу, 21 апреля, в городском парке «Сокольники» в 12:00 открывается «Мотовесна-2017». Это международная выставка техники для активного отдыха, один из участников которой — столичный Департамент транспорта. Посетители смогут увидеть коллекционные мотоциклы и профессиональные выступления спортсменов. Выставка продлится до 17:00 23 апреля. Кроме того, гостям расскажут о городской школе для мотоциклистов и мотопараде, который пройдёт в Москве 6 мая.
«Свой стенд на выставке представит Департамент транспорта. Он будет в первую очередь посвящен безопасному управлению мотоциклами в городе. Мы расскажем подробнее о мотошколе, которая скоро откроется на базе учебно-курсового комбината ГУП “Мосгортранс”. В неё могут записаться все, кто хочет научиться ездить на мотоцикле, — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. — На выставке можно будет получить подробную информацию о мотопараде “Москва — город для мотоциклистов”, который организует московское мотосообщество. Он пройдёт в субботу, 6 мая».
Как отметил заммэра, маршрут парада пройдёт по Садовому кольцу: колонна байкеров стартует в 11:00 от проспекта Академика Сахарова и завершит свой заезд на ВДНХ.
«Этот маршрут согласован со всеми ведомствами и службами безопасности города, которые поддержали желание владельцев мотоциклов проехать в этом году по центру Москвы», — добавил он.
«Свой стенд на выставке представит Департамент транспорта. Он будет в первую очередь посвящен безопасному управлению мотоциклами в городе. Мы расскажем подробнее о мотошколе, которая скоро откроется на базе учебно-курсового комбината ГУП “Мосгортранс”. В неё могут записаться все, кто хочет научиться ездить на мотоцикле, — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. — На выставке можно будет получить подробную информацию о мотопараде “Москва — город для мотоциклистов”, который организует московское мотосообщество. Он пройдёт в субботу, 6 мая».
Как отметил заммэра, маршрут парада пройдёт по Садовому кольцу: колонна байкеров стартует в 11:00 от проспекта Академика Сахарова и завершит свой заезд на ВДНХ.
«Этот маршрут согласован со всеми ведомствами и службами безопасности города, которые поддержали желание владельцев мотоциклов проехать в этом году по центру Москвы», — добавил он.