ОРЕАНДА-НОВОСТИ 14 апреля 2017 года в Мемориально-историческом музее при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества начнёт работу выставка «На страже Отечества» из фондов Старочеркасского историко-архитектурного музея-заповедника.



Посетители выставки узнают о боевых действиях казаков и подвигах, которые они совершили, участвуя в военных кампаниях России XVII – начала XX века.



Казачество было мощной воинской и социальной силой, которая влияла и на отечественную, и на мировую историю.



В экспозиции представлены редкие и уникальные экспонаты из коллекции музея, отражающие военный быт и боевые навыки донского казачества. Это форменная одежда и редкие образцы оружия и снаряжения донских казаков с XVI и до начала ХХ века.



Выставка будет работать до 30 июня 2017 года.