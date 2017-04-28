Выставка "Открытие коллекции. Мир советского фотографа Бориса Косарева" стартует в Москве
28.04.2017, 11:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Сегодня, 28 апреля, в Музее Москвы открывается выставка, посвящённая творчеству советского фотокорреспондента Бориса Косарева. Он был автором официальной советской фотохроники: газеты и журналы печатали его фоторепортажи с парадов, демонстраций, со съездов ЦК КПСС, встреч лидеров государств и правительственных делегаций.
В свободное от официальных съёмок время Борис Косарев много фотографировал Москву. Однако существлённая часть сделанных им снимков оставалась неизвестной.
Из почти трёх тысяч негативов для выставки «Открытие коллекции. Мир советского фотографа Бориса Косарева» выбрали 150. Экспозиция состоит из трёх тематических разделов. Первый посвящён ранним работам — с конца 1920-х по 1934 год, сохранившимся в основном на страницах газетных и журнальных публикаций тех лет.
Второй раздел — фотохроника Великой Отечественной войны. Особое место здесь займут фотографии с Ялтинской конференции глав правительств антигитлеровской коалиции. Уникальным экспонатом выставки станет «Сталинский альбом» с подлинными фотографиями.
Третий, самый большой раздел посвятят Москве. Особое место отдано фотоработам, запечатлевшим деятелей отечественной культуры — Михаила Шолохова, Сергея Бондарчука, Майю Плисецкую и Александра Солженицына.
Посетители выставки также смогут заглянуть в творческую лабораторию художника, раскрыть некоторые профессиональные секреты мастера, а также увидеть фотоаппараты Бориса Косарева, среди которых легендарная «Лейка».
Посетить выставку можно до 1 июля.
В свободное от официальных съёмок время Борис Косарев много фотографировал Москву. Однако существлённая часть сделанных им снимков оставалась неизвестной.
Из почти трёх тысяч негативов для выставки «Открытие коллекции. Мир советского фотографа Бориса Косарева» выбрали 150. Экспозиция состоит из трёх тематических разделов. Первый посвящён ранним работам — с конца 1920-х по 1934 год, сохранившимся в основном на страницах газетных и журнальных публикаций тех лет.
Второй раздел — фотохроника Великой Отечественной войны. Особое место здесь займут фотографии с Ялтинской конференции глав правительств антигитлеровской коалиции. Уникальным экспонатом выставки станет «Сталинский альбом» с подлинными фотографиями.
Третий, самый большой раздел посвятят Москве. Особое место отдано фотоработам, запечатлевшим деятелей отечественной культуры — Михаила Шолохова, Сергея Бондарчука, Майю Плисецкую и Александра Солженицына.
Посетители выставки также смогут заглянуть в творческую лабораторию художника, раскрыть некоторые профессиональные секреты мастера, а также увидеть фотоаппараты Бориса Косарева, среди которых легендарная «Лейка».
Посетить выставку можно до 1 июля.