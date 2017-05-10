Выставка "Озеро лебедей" к 140-летию первой постановки балета П. И. Чайковского "Лебединое озеро" открыта в Москве
10.05.2017, 12:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В отделе нотных изданий и звукозаписей Российской государственной библиотеки (Москва) открылась первая из серии летних выставок, посвящённых музыкальному театру. Экспозиция связана с юбилеем премьерной постановки в 1877 году знаменитого балета Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро».
На выставке в нотно-музыкальном отделе представлено первое прижизненное издание клавира балета, опубликованное в издательстве Петра Ивановича Юргенсона в 1877 году специально к премьере в Большом театре. На обложке клавира воспроизведён рисунок (чёрно-белое изображение сказочного замка) программы балета, выполненный знаменитым художником, иллюстратором и мастером театральной графики Львом Самойловичем Бакстом к постановке 1904 года. Эта же обложка была использована в издании клавира 1925 года, но в цветном изображении.
Интерес представляет первое издание партитуры «Лебединого озера», специально изданное Юргенсоном в 1895 году к постановке в Мариинском театре.
Сохранившиеся в фондах отдела многочисленные программки с либретто спектакля демонстрируют широкий круг театров и городов, где ставился балет: Москва, Ленинград, Саратов, Ашхабад, Кишинёв, Минск, Омск, Ташкент. Во многих — вступительные статьи известных музыковедов, например Бориса Васильевича Доброхотова, Даниэля Владимировича Житомирского, некоторые сопровождаются фотографиями исполнителей и сцен из балета.
Отдельного внимания заслуживают экспонаты, любезно предоставленные для выставки отделами изоизданий и рукописей: копии прижизненных фотопортретов Петра Ильича Чайковского с автографами, плакат «П. И. Чайковский. Лебединое озеро» (художник В. Д. Чернат, 1991), серия спичечных этикеток «VI Фестиваль молодёжи и студентов. Балет» (Москва, 1957), а также Программа Императорского Большого театра (1913), обложка которой оформлена художником Петром Семёновичем Афанасьевым. Как известно, Пётр Афанасьев работал в области прикладной графики, создавал театральные программы, плакаты; в 1913—1914 годах он оформил юбилейные программы для Большого и Малого театров в Москве. Одну из них можно увидеть на выставке.
На выставке в нотно-музыкальном отделе представлено первое прижизненное издание клавира балета, опубликованное в издательстве Петра Ивановича Юргенсона в 1877 году специально к премьере в Большом театре. На обложке клавира воспроизведён рисунок (чёрно-белое изображение сказочного замка) программы балета, выполненный знаменитым художником, иллюстратором и мастером театральной графики Львом Самойловичем Бакстом к постановке 1904 года. Эта же обложка была использована в издании клавира 1925 года, но в цветном изображении.
Интерес представляет первое издание партитуры «Лебединого озера», специально изданное Юргенсоном в 1895 году к постановке в Мариинском театре.
Сохранившиеся в фондах отдела многочисленные программки с либретто спектакля демонстрируют широкий круг театров и городов, где ставился балет: Москва, Ленинград, Саратов, Ашхабад, Кишинёв, Минск, Омск, Ташкент. Во многих — вступительные статьи известных музыковедов, например Бориса Васильевича Доброхотова, Даниэля Владимировича Житомирского, некоторые сопровождаются фотографиями исполнителей и сцен из балета.
Отдельного внимания заслуживают экспонаты, любезно предоставленные для выставки отделами изоизданий и рукописей: копии прижизненных фотопортретов Петра Ильича Чайковского с автографами, плакат «П. И. Чайковский. Лебединое озеро» (художник В. Д. Чернат, 1991), серия спичечных этикеток «VI Фестиваль молодёжи и студентов. Балет» (Москва, 1957), а также Программа Императорского Большого театра (1913), обложка которой оформлена художником Петром Семёновичем Афанасьевым. Как известно, Пётр Афанасьев работал в области прикладной графики, создавал театральные программы, плакаты; в 1913—1914 годах он оформил юбилейные программы для Большого и Малого театров в Москве. Одну из них можно увидеть на выставке.