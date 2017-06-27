ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Выставка «Пейзажи старой Москвы. Акварели из собрания Исторического музея. К 870-летию Москвы» открывается в Государственном Историческом музее 27 июня 2017 года.

В Государственном Историческом музее хранится одна из самых значительных музейных коллекций акварелей и рисунков с видами Старой Москвы XVIII–XX вв. Известные московские меценаты и собиратели А. П. Бахрушин и П. И. Щукин завещали Историческому музею свои личные коллекции. В 1926 году в Музее Старой Москвы состоялась первая выставка уникальной коллекции акварелей – «Москва в старинных изображениях», в этом же году музей расформировали, а его богатейшие изобразительные материалы поступили в Исторический музей.

В последующие десятилетия коллекция неустанно пополнялась, и в настоящее время в её состав входят работы практически всех известных и малоизвестных мастеров городского пейзажа – от создателя жанра Ф. Я. Алексеева до А. М. Васнецова.

Свою лепту в историю создания изобразительной летописи Старой Москвы внесли иностранные художники, жившие и работавшие в России, а также петербургские живописцы, выпускники Академии художеств, часто писавшие виды Москвы по заказу Императорского двора.

Главной особенностью коллекции Исторического музея является преобладание работ московских художников, представителей московской художественной школы, которая сложилась уже к середине XIX века на основе трёх московских художественных училищ: Дворцового архитектурного училища; Училища живописи и ваяния (с 1866 года и зодчества).